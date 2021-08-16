Minh An Window - giải pháp cách nhiệt tốt nhất cho cửa nhôm kính

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh An là công đơn vị nhà thầu công trình, cung cấp vật tư công trình, cung cấp các giải pháp tư vấn về vật tư công trình chuyên nghiệp. Minh An Window có thế mạnh về các hạng mục cửa nhôm, cửa kính , cửa tự động , mái kính và tấm lợp thông minh chính hãng chất lượng cao. Hiện nay trên thị trường nhu cầu làm đẹp cũng như cải tạo những công trình nội ngoại thất rất cao để đáp ứng được nhu cầu cũng như thay đổi gu thẩm mỹ khác nhau từ khách hàng, yêu cầu những chủ thầu phải có những giải pháp hoàn thiện, khác biệt đặc biệt áp dụng những công nghệ mới với nhiều ý tưởng sáng tạo. Từ những thách thức đó Minh An Window với sứ mệnh đưa ra những giải pháp công nghệ mới, là một trong những công ty đưa ra được nhiều những ý tưởng mới, mẫu mã mới và hơn thế nữa với những công nghệ mới cũng được Minh An Window áp dụng một cách tiên tiến nhất để có thể áp đáp ứng được xu hướng công nghệ hiện nay.

Cửa nhôm kính có thể nọi hiện nay là thời kì hoàng kim, mọi nơi, mọi công trình đều sử dụng nhôm kính làm vật liệu trang trí cũng như vật liệu làm ra các sản phẩm như : cửa, vách, mái kính … thậm chí các vật dụng cũng có thể được làm từ nhôm và kính. Điều đó dễ hiểu khi càng ngày xã hội càng phát triển, nhu cầu về gu thẩm mỹ của con người cũng được nâng đến tầm cao mới. Nhôm kính là vật liệu đa dạng về mẫu mã , khi sử dụng nhôm kính trang trí giúp cho không gian nội ngoại thất của bạn được thay đổi và thoáng hơn rất nhiều. Không khó hiểu khi nhôm kính ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Nhôm kính là vật liệu trang trí rất đẹp nhưng là chất dễ bắt nhiệt, nhôm kính thông thường cách nhiệt khá kém nếu không có những giải pháp cách nhiệt cho sản phẩm. Bản thân chất liệu kim loại nhôm và hợp chất kính đều là những vật liệu dễ bắt nhiệt. Trong ngành nhôm kính nhiều năm qua đã có những thay đổi mới áp dụng những công nghệ mới, một trong những công nghệ mới đó là công nghệ “ giải pháp “ tích hợp tính năng cách nhiệt cho cửa nhôm kính. Minh An Window là một trong số những công ty đã áp dụng thành công những tính năng cách nhiệt an toàn cho cửa nhôm kính.

Cửa nhôm cách nhiệt sử dụng cầu cách nhiệt

Với sản phẩm cửa nhôm tích hợp thêm hệ thống cầu cách nhiệt bên trong thanh profile nhôm có lẽ là công nghệ mới nhất hiện nay để giải quyết vấn đề chống nóng cho hệ thống cửa nhôm kính. Theo như tính toán khi sử dụng cầu cách nhiệt hệ thống cửa được giảm độ nhiệt xuống tối đa, cầu cách nhiệt có nhiệm vụ ngăn nhiệt từ bên ngoài vào trong và làm giảm nhiệt độ cho sản phẩm. Kết hợp với hệ thống cách nhiệt, cách âm cửa nhôm kính khi sử dụng hệ thống cầu cách nhiệt có độ kín tuyệt đối .

Giải pháp cách nhiệt cho cửa nhôm kính - Minh An Window

Ưu điểm của giải pháp cách nhiệt cho cửa nhôm kính

Với giải pháp cách nhiệt thì có rất nhiều ưu điểm, hệ thống cách nhiệt nếu được tích hợp vào cửa nhôm kính sẽ kèm thêm hàng loạt những tính năng tiện ích tốt đăng sau . Khi sử dụng cửa nhôm có hệ thống cách nhiệt bạn sẽ nhận được những gì ?

Cách nhiệt : Đầu tiên không thể bỏ qua tính năng cách nhiệt , cách nhiệt vẫn là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên của sản phẩm. Cách âm : Với các sản phẩm sử dụng hệ thống cầu cách nhiệt thì hiển nhiên đi kèm với tính năng đó là hệ thống cách âm cực tốt. Cách nhiệt tốt thì không khó khăn gì cho việc cách âm cả. Chống nước trào ngược : Đây cũng là một vấn đề nhiều người quan tâm, hiện nay nhiều các loại cửa nhôm thông thường chưa có những giải pháp hợp lý thì việc nước mưa có thể trào ngược vào trong là điều thường gặp. Với hệ thống cách nhiệt, sản phẩm được tích hợp thêm tính năng chống nước bởi 1 thanh chắn ngang giúp cho nước không thể tràn qua được.

Cách loại cửa nhôm hiện nay sử dụng hệ thống cách nhiệt

Trên thị trường rất nhiều các loại cửa nhôm kính khác nhau, nhưng để nói về những loại cửa nhôm có tích hợp giải pháp cách nhiệt thì chỉ một vài những loại cửa nhôm bên dưới bạn có thể tham khảo.



Nhiều giải pháp được tích hợp vào cửa nhôm với công nghệ mới nhất



Cửa nhôm Xingfa : Cửa nhôm xingfa là loại cửa nhôm cao cấp, sản xuất và được nhập khẩu về Việt Nam từ Quảng Đông TQ. Đây là thương hiệu nổi tiến thế giới, về chất lượng thì an tâm vì đi kèm theo đó là những chính sách tuyệt về dành cho khách hàng như bảo hành, bào trì.. Đây là sản phẩm được tích hợp hệ thống cách nhiệt an toàn với công nghệ tiến tiến nhất hiện nay. Cửa nhôm Pmi : Pmi là một trong những thương hiệu cửa nhôm cũng khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, được nhập sản xuất và nhập khẩu về Viêt Nam thông qua thị trường Malaysia. Là một trong những dòng cửa nhôm tiên phong tích hợp tính năng cầu cách nhiệt vào sản phẩm. Ưu điểm của dòng Pmi đó là độ bền và mẫu mã cực đẹp Cửa nhôm Hyundai : Là thương hiệu lớn phát triển từ khá lâu. Hyundai luôn là một sản phẩm để cho khách hàng nhớ tới và sử dụng. Với tính năng cách nhiệt Hyundai mang đến những sản phẩm mới mẻ, trải nghiệm tuyệt với từ khách hàng. Cửa nhôm Hopo : Hopo là dòng cửa nhôm cao cấp cũng mới ra mắt thị trường không lâu nhưng lại mang đến luồng gió sáng tạo từ những sản phẩm của hãng. Hopo từ khi tích hợp tính năng cách nhiệt luôn được khách hàng hưởng ứng nhiệt tình.

Địa chỉ liên hệ thi công lắp đặt cửa nhôm kính uy tín Miền Bắc

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh An là nhà thầu công trình, vật tư công trình hạng mục cửa nhôm kính, công ty đã có rất nhiều năm phân phối vật tư và cũng là nhà thầu thi công các công trình hạng mục cửa nhôm, cửa kính. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, cùng nhân viên thi công chúng tôi chuyên nghiệp và tận tâm đến từng chi tiết nhỏ. Với thế mạnh về nhân lực cũng như kinh nghiệm Minh An Window cam kết chất lượng sản phẩm chính hãng và cam kết bảo hành chính hãng.



Minh An Window - Nhà thầu nhôm kính chuyên nghiệp

Các lĩnh vực chủ lực, thế mạnh của Minh An Window:

- Thi công lắp đặt cửa nhôm kính, kính cường lực, cửa kính cường lực, cửa tự động và các hạng mục liên quan tới nhôm kính.

- Nhà máy sản xuất, cung cấp kính cường lực, vách kính.

- Cung cấp, phân phối nhôm xingfa, hyundai, pmi, việt pháp, hopo và cửa nhôm cách nhiệt.

- Tư vấn các giải pháp thông minh hạng mục cửa, vách cho không gian nội ngoại thất.

- Nhà thầu xây dựng hạng mục thi công cửa, vách, sàn kính cường lực, nhôm kính tự động.

- Thi công cửa tự động, cửa kính cường lực, cửa nhôm kính cho nhà máy, bệnh viện, khu công nghiệp, khách sạn, chung cư.

Chúng tôi có thế mạnh về kinh nghiệm cùng với đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao làm việc chuyên nghiệp. Quý khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ chuẩn hóa từ khâu tư vấn giải pháp, thiết kế, xây dựng mô hình 3D, lựa chọn thiết bị đến thi công lắp đặt. Công việc của chúng tôi là đảm bảo sản phẩm được hoàn hảo nhất. Mọi công trình mà chúng tôi thi công, lắp đặt cung cấp đều được bảo hành, bảo trì thường xuyên mang lại cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng nhất.

Là nhà thầu uy tín và kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp đa dạng các loại dịch vụ, vật tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Khách hàng có quyền lựa chọn các mẫu mã sản phẩm khác nhau. Ngoài ra đến với Minh An Window, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về các giải pháp sao cho hợp lý nhất, hợp đồng rõ ràng và đặc biệt với các sản phẩm lỗi được bảo hành đúng quy trình hoặc đổi trả, luôn luôn nhận được những sự giúp đỡ nhanh nhất từ đội ngũ nhân viên, kỹ thuật, tư vấn của Minh An Window.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh An

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Địa chỉ trụ sở: Số 6 ngõ 134 Lê Trọng Tấn,Khương Mai,Thanh Xuân,Hà Nội.

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