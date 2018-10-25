Mẹo tránh đạp nhầm chân ga trong các tình huống bất ngờ

Đời sống 25/10/2018 09:26

Thay giầy cao gót bằng giày bệt, giày thể thao, luôn tỉnh táo phản ứng nhanh nhạy trước các tình huống bất ngờ, tập để chân phanh là những mẹo tránh đạp nhầm chân ga hữu ích cho chị em phụ nữ lái xe an toàn hơn.

Đạp nhầm chân ga ô tô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi người lái xe rơi vào tình trạng bất ngờ, non tay và không xử lí kịp. Và tình trạng phụ nữ đạp nhầm chân ga cũng không phải hiếm gặp. Có không ít vụ tai nạn xảy ra do các chị em luống cuống thay vì phanh lại sang chân ga tăng tốc gây ra tai nạn liên hoàn. Cùng tham khảo các mẹo tránh đạp nhầm chân ga ô tô để tham gia giao thông được an toàn, tự bảo vệ bản thân và tính mạng của những người khác.

Mẹo tránh đạp nhầm chân ga

Trong quá trình điều khiển xe ô tô, việc sử dụng chân phanh và chân ga, đạp nhầm chân ga vẫn luôn là rủi ro tiềm ẩn với người lái xe, hành khách và người tham gia giao thông trong khu vực di chuyển của xe. 

1. Tại sao lại đạp nhầm chân ga?

Hầu hết nguyên nhân đạp nhầm chân ga hầu như là do:

  • Vô tình đặt chân sang chân ga,
  • Chân của người lái xe trượt khỏi mép bên chân phanh mà sang bên bàn đạp ga.
  • Khi người lái xe đạp phanh đột ngột, sự trao đổi khí cho phanh xe thường gây ra sự tăng tốc đột ngột khiến người lái xe hiểu nhầm rằng mình đã đạp nhầm chân ga và chuyển sang chân ga đạp lại. 

Tai nạn đạp nhầm chân ga không hay xảy ra khi lái xe tốc độ cao như lái trên đường cao tốc, đường vắng mà nó thường xảy ra tại ra với trường hợp chuyển đột ngột từ chậm sang nhanh, ở các khu vực dành cho người đi bộ, bãi đậu xe hoặc các nút giao thông. Và mặc dù tai nạn này có thể xảy ra với nhiều nhóm tuổi nhưng những người lái xe dưới 20 tuổi và trên 65 tuổi là thường mắc phải nhất.

Việc đạp nhầm chân ga hiện nay đã được cải thiện đáng kể với những yêu cầu kĩ thuật và thiết kế cải tiến không ngừng nhằm mục địch giảm tối thiểu tình trạng nhầm lẫn xảy ra, nhưng nó không loại trừ được hết các rủi ro. Con người vẫn là nhân tố chính, đóng vai trò quyết định trong việc điều khiển xe. 

Dưới đây là một số mẹo tránh đạp nhầm chân ga khi lái xe ô tô, đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ tham khảo:

2. Một số chú ý giảm đạp nhầm chân ga 

Giảm đạp nhầm chân ga với giày thích hợp, tránh mang giày cao gót ở phụ nữ

Mang giày cao gót dễ khiến chân trượt sang bàn đạp ga 
Mang giày cao gót dễ khiến chân trượt sang bàn đạp ga 

Hãy mang một đôi giày mềm, thoải mái khi lái xe. Bất kì đôi giày dép nào bị lỏng lẻo, nặng, bó chân đều hạn chế cử động khi lái xe. Đặc biệt với giày cao gót, diện tích tiếp xúc nhỏ với bàn đạp, khiến lực tác động của chân lên bàn đạp phanh, ga đều khó kiểm soát, trong trường hợp bất ngờ rất dễ khiến trượt, vướng chân và đạp sang chân ga. 

⇒ Xem thêm: Thông tin mới nhất về nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh khiến nhiều người thương vong

Với cánh mày râu cũng cần chú ý không đi giày có đế quá cứng, dày, ảnh hưởng đến việc tác động lực của chân lên bàn đạp. 

Việc đi chân trần khi lái xe cũng không tốt, rất dễ khiển chân mỏi khi đi xa.

Đặt chân đúng vị trí

Tư thế đặt chân ga đúng
Tư thế đặt chân ga đúng

Đặt chân đúng vị trí, theo khuyến cáo các chuyên gia, luôn để gót chân phải dưới bàn đạp phanh. Rèn thói quen cho việc đạp chân ga và chân phanh cùng bằng chân phải. Hành động thuần dùng lực cơ bắp đơn giản này có thể giúp tránh được lỗi đạp nhầm chân ga một cách tự nhiên, vô thức trong nhiều trường hợp bất ngờ.

Đối với xe số tự động không có bàn đạp côn, lái xe chú ý không được để chân trái đạp phanh, chân phải đạp ga khi di chuyển. Lái xe luôn để gót chân phải trên sàn xe, bên dưới bàn đạp phanh. Khi đạp ga, xoay bàn chân qua phải, chỉ đạp nửa bàn chân lên bàn đạp ga, đồng thời khi nhả chân ga, luôn để hờ chân ở bàn đạp phanh phòng các trường hợp khẩn cấp trên đường.

Tư thế đặt chân phanh đúng
Tư thế đặt chân phanh đúng

Tạo khoảng cách thoải mái và đủ rộng để hành động

Xe ô tô nên điều chỉnh để phù hợp với người lái mỗi khi lái xe. Đặt chỗ ngồi, gương và tay lái vào vị trí thoải mái trước khi khởi động và đảm bảo bạn có khoảng cách đủ rộng, chân đủ không gian hoạt động và xoay xở với bàn đạp ga và phanh một cách thoải mái nhất.

Tập trung lái xe, luôn tỉnh táo ở mức cao nhất

Tập trung khi lái xe giảm thiểu khả năng đạp nhầm chân ga ô tô
Tập trung khi lái xe giảm thiểu khả năng đạp nhầm chân ga ô tô

Đừng lái xe mất tập trung! Bất cứ sự mất tập trung nào khi lái xe cũng có khả năng gây ra những sai lầm với bàn đạp và phanh. Hãy giữ cho đôi mắt luôn nhìn đường, tay trên vô lăng, bàn chân trên bàn đạp ga và phanh cho đến khi hành trình kết thúc.

Tuyệt đối không lái xe khi đã có rượu bia trong người, điều này trước hết là vi phạm luật giao thông, kế đến bản thân không đủ tỉnh táo để xử lý các tình huống, lái xe an toàn.

Đi chậm và cẩn thận ở những khu vực đông dân cư

Đi từ từ tại các khu vực yêu cầu lái xe chậm, có thể nguy hiểm cho những người bên ngoài xe. Hãy quan sát xung quanh bao gồm cả người đi bộ, trẻ em trong khi lái xe, vào và lùi ra khỏi chỗ đậu xe, tại các giao lộ, nút giao thông.

Hy vọng rằng những thông tin hữu ích về các mẹo tránh đạp nhầm chân ga sẽ giúp giảm tai nạn đạp nhầm chân ga, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cao nhất với mọi người. 

Tại sao giày cao gót lại là thủ phạm gây ra những vụ tai nạn thương tâm trên đường phố?

Tại sao giày cao gót lại là thủ phạm gây ra những vụ tai nạn thương tâm trên đường phố?

Chẳng phải tự nhiên người ta liệt giày cao gót vào danh sách những phụ kiện cần cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Xem thêm
Từ khóa:   đạp nhầm chân phanh chân ga đạp nhầm chân ga lái xe an toàn tai nạn hàng xanh tai nạn xe bmw

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 14 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội