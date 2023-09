Mẹo tránh đạp nhầm chân ga trong các tình huống bất ngờ

Đạp nhầm chân ga ô tô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi người lái xe rơi vào tình trạng bất ngờ, non tay và không xử lí kịp. Và tình trạng phụ nữ đạp nhầm chân ga cũng không phải hiếm gặp. Có không ít vụ tai nạn xảy ra do các chị em luống cuống thay vì phanh lại sang chân ga tăng tốc gây ra tai nạn liên hoàn. Cùng tham khảo các mẹo tránh đạp nhầm chân ga ô tô để tham gia giao thông được an toàn, tự bảo vệ bản thân và tính mạng của những người khác.

Mẹo tránh đạp nhầm chân ga

Trong quá trình điều khiển xe ô tô, việc sử dụng chân phanh và chân ga, đạp nhầm chân ga vẫn luôn là rủi ro tiềm ẩn với người lái xe, hành khách và người tham gia giao thông trong khu vực di chuyển của xe.