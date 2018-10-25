Mẹo tránh đạp nhầm chân ga trong các tình huống bất ngờ

Trong quá trình điều khiển xe ô tô, việc sử dụng chân phanh và chân ga, đạp nhầm chân ga vẫn luôn là rủi ro tiềm ẩn với người lái xe, hành khách và người tham gia giao thông trong khu vực di chuyển của xe.

Đạp nhầm chân ga ô tô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi người lái xe rơi vào tình trạng bất ngờ, non tay và không xử lí kịp. Và tình trạng phụ nữ đạp nhầm chân ga cũng không phải hiếm gặp. Có không ít vụ tai nạn xảy ra do các chị em luống cuống thay vì phanh lại sang chân ga tăng tốc gây ra tai nạn liên hoàn. Cùng tham khảo các mẹo tránh đạp nhầm chân ga ô tô để tham gia giao thông được an toàn, tự bảo vệ bản thân và tính mạng của những người khác.

Tai nạn đạp nhầm chân ga không hay xảy ra khi lái xe tốc độ cao như lái trên đường cao tốc, đường vắng mà nó thường xảy ra tại ra với trường hợp chuyển đột ngột từ chậm sang nhanh, ở các khu vực dành cho người đi bộ, bãi đậu xe hoặc các nút giao thông. Và mặc dù tai nạn này có thể xảy ra với nhiều nhóm tuổi nhưng những người lái xe dưới 20 tuổi và trên 65 tuổi là thường mắc phải nhất.

Việc đạp nhầm chân ga hiện nay đã được cải thiện đáng kể với những yêu cầu kĩ thuật và thiết kế cải tiến không ngừng nhằm mục địch giảm tối thiểu tình trạng nhầm lẫn xảy ra, nhưng nó không loại trừ được hết các rủi ro. Con người vẫn là nhân tố chính, đóng vai trò quyết định trong việc điều khiển xe.

Dưới đây là một số mẹo tránh đạp nhầm chân ga khi lái xe ô tô, đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ tham khảo:

2. Một số chú ý giảm đạp nhầm chân ga

Giảm đạp nhầm chân ga với giày thích hợp, tránh mang giày cao gót ở phụ nữ



Mang giày cao gót dễ khiến chân trượt sang bàn đạp ga

Hãy mang một đôi giày mềm, thoải mái khi lái xe. Bất kì đôi giày dép nào bị lỏng lẻo, nặng, bó chân đều hạn chế cử động khi lái xe. Đặc biệt với giày cao gót, diện tích tiếp xúc nhỏ với bàn đạp, khiến lực tác động của chân lên bàn đạp phanh, ga đều khó kiểm soát, trong trường hợp bất ngờ rất dễ khiến trượt, vướng chân và đạp sang chân ga.

⇒ Xem thêm: Thông tin mới nhất về nữ tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh khiến nhiều người thương vong

Với cánh mày râu cũng cần chú ý không đi giày có đế quá cứng, dày, ảnh hưởng đến việc tác động lực của chân lên bàn đạp.

Việc đi chân trần khi lái xe cũng không tốt, rất dễ khiển chân mỏi khi đi xa.

Đặt chân đúng vị trí



Tư thế đặt chân ga đúng

Đặt chân đúng vị trí, theo khuyến cáo các chuyên gia, luôn để gót chân phải dưới bàn đạp phanh. Rèn thói quen cho việc đạp chân ga và chân phanh cùng bằng chân phải. Hành động thuần dùng lực cơ bắp đơn giản này có thể giúp tránh được lỗi đạp nhầm chân ga một cách tự nhiên, vô thức trong nhiều trường hợp bất ngờ.

Đối với xe số tự động không có bàn đạp côn, lái xe chú ý không được để chân trái đạp phanh, chân phải đạp ga khi di chuyển. Lái xe luôn để gót chân phải trên sàn xe, bên dưới bàn đạp phanh. Khi đạp ga, xoay bàn chân qua phải, chỉ đạp nửa bàn chân lên bàn đạp ga, đồng thời khi nhả chân ga, luôn để hờ chân ở bàn đạp phanh phòng các trường hợp khẩn cấp trên đường.



Tư thế đặt chân phanh đúng

Tạo khoảng cách thoải mái và đủ rộng để hành động

Xe ô tô nên điều chỉnh để phù hợp với người lái mỗi khi lái xe. Đặt chỗ ngồi, gương và tay lái vào vị trí thoải mái trước khi khởi động và đảm bảo bạn có khoảng cách đủ rộng, chân đủ không gian hoạt động và xoay xở với bàn đạp ga và phanh một cách thoải mái nhất.

Tập trung lái xe, luôn tỉnh táo ở mức cao nhất



Tập trung khi lái xe giảm thiểu khả năng đạp nhầm chân ga ô tô

Đừng lái xe mất tập trung! Bất cứ sự mất tập trung nào khi lái xe cũng có khả năng gây ra những sai lầm với bàn đạp và phanh. Hãy giữ cho đôi mắt luôn nhìn đường, tay trên vô lăng, bàn chân trên bàn đạp ga và phanh cho đến khi hành trình kết thúc.

Tuyệt đối không lái xe khi đã có rượu bia trong người, điều này trước hết là vi phạm luật giao thông, kế đến bản thân không đủ tỉnh táo để xử lý các tình huống, lái xe an toàn.

Đi chậm và cẩn thận ở những khu vực đông dân cư

Đi từ từ tại các khu vực yêu cầu lái xe chậm, có thể nguy hiểm cho những người bên ngoài xe. Hãy quan sát xung quanh bao gồm cả người đi bộ, trẻ em trong khi lái xe, vào và lùi ra khỏi chỗ đậu xe, tại các giao lộ, nút giao thông.

Hy vọng rằng những thông tin hữu ích về các mẹo tránh đạp nhầm chân ga sẽ giúp giảm tai nạn đạp nhầm chân ga, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cao nhất với mọi người.