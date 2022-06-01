Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa

Đời sống 01/06/2022 13:39

Tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa mới diễn ra gần đây. Và khoảnh khắc đang tải về mâm cúng đã khiến dân mạng trầm trồ về độ hoành tráng.

Mâm cúng của cháu ngoại nhà đại gia cũng được so sánh với các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hà Hồ, diễn viên Vân Trang, Nghệ sĩ Dương Khắc Linh, Á hậu Diễm Châu… Tất cả đều khiến dân tình lác mắt, trầm trồ.

Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 1

Sau khi kết hôn, ái nữ nhà Minh Nhựa luôn được nhắc đến trên mạng xã hội. Cô nàng nhận được sự quan tâm cả về cuộc sống thai kì đến khi hạ sinh nhóc tỳ thứ hai. Mới đây, nhà đại gia đã mở tiệc mừng thôi nôi đầy tháng của cháu ngoại visual của cháu bé được giấu kĩ. Tuy nhiên, dân mạng lại được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy Tâm Nguyễn - chồng Joyce Phạm chia sẻ những khoảnh khắc mâm cúng và hình ảnh riêng tư của hai vợ chồng.

Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 2

Theo đó, dù không được ngắm sắc diện em bé thứ hai của nhà đại gia, song mâm cúng với đầy đủ lễ vật lại khiến hết thảy trầm trồ. Tiệc cúng với đầy đủ bánh kem, gà, xôi được trang trí vô cùng lộng lẫy, hoành tráng. Một góc nhỏ trên mâm cúng thôi cũng đủ thấy độ thịnh soạn, chịu chi của gia đình này.

Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 3

Trước đó, tiệc thôi nôi của các ái nữ, quý tử nhà nghệ sĩ cũng khiến không ít người thán phục về độ xa hoa, tươm tất.

Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 4
Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 5
Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 6

 Loạt cảm xúc được chia sẻ:

- "Đúng là gia đình đại gia có khác, bày biện mâm cúng cũng khác hơn so với những gia đình khác".

- "Nhìn mâm cúng, lễ vật là biết được độ chịu chi thế nào rồi".

- "Đúng là gia đình nhà người ta, nhóc tỳ mới sinh ra đã có số hưởng". 

- "Sinh ra đã ngậm thìa vàng, ở vạch đích rồi".

Mâm cỗ cúng trong tiệc đầy tháng cháu ngoại Minh Nhựa khiến dân tình xuýt xoa: sinh ra đã ở vạch đích, độ chịu chơi có thừa - Ảnh 7

Bên cạnh đó, con gái Minh Nhựa cũng được khen ngợi về nhan sắc dù đã sinh bé thứ hai. Vóc dáng của mẹ bỉm sữa được cho rằng vô cùng thon gọn, trẻ trung. Sau sinh, cô giữ vững phong độ hình thể cũng như về dáng rất nhanh.

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Hầu hết quan điểm CĐM ủng hộ về việc cần có giới hạn trên mạng xã hội, nhất là những phát ngôn trong livestream.

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