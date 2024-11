Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 3/11, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Lê Kim Tỷ (SN 1995, trú ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, giữa tháng 2/2024, Lê Kim Tỷ kết nối quan hệ tình cảm yêu thương với chị Đỗ Thị D (SN 1986, trú ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa). Sau hơn 4 tháng yêu nhau, hai người bắt đầu chung sống như vợ chồng tại nhà của D ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Tại đó, Tỷ đã nhiều lần sử dụng điện thoại để quay video, chụp ảnh nhạy cảm trong những cuộc ái ân. Tuy nhiên, do mâu thuẫn phát sinh nên đầu tháng 10/2024 chị D quyết định chấm dứt mối quan hệ với người tình trẻ tuổi.