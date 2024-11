Cú va chạm khiến cụ Ph tử vong tại chỗ. Nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại số 454 đường Trường Chinh, quận Kiến An. Không rõ lý do gì, nửa đêm cụ Ph đã đi bộ, vượt qua dải phân cách để sang bên kia đường rồi gặp tai nạn.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào lúc 1h40 ngày 3/11, xe ô tô biển số 14C-273.1X do tài xế Hoàng Ngọc Lương A (sinh năm 1980, ở số 1 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) điều khiển hướng từ ngã 6 Quán Trữ đi cầu Niệm đã đâm vào cụ Đoàn Văn Ph (sinh năm 1931) đang đi bộ sang đường.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông 93 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, chiều 3/11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy làm một người tử vong trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.