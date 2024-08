Do buồn chuyện gia đình nên sau khi uống rượu và sử dụng ma tuý, NVS (34 tuổi) đã tự tưới xăng lên người và con gái ruột rồi đe doạ tự tử.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 19/8, tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát 113 vừa phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, kịp thời ngăn chặn người đàn ông tẩm xăng lên người và con gái ruột rồi đe doạ đốt nhà để tự sát.

Cảnh sát 113 tuyên truyền, vận động và kịp ngời ngăn Sơn tự sát - Ảnh: VTC News

Trước đó, chiều 18/8, Công an phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, trú tổ 113, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước) đổ xăng lên người và con gái ruột rồi đe doạ đốt nhà, tự sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường. Khi thấy công an, Sơn dùng dao kề và cứa vào cổ đòi tự sát nếu công an đến gần.

Chiếc dao rọc giấy dùng kề cổ đòi tự tử - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận thấy sự việc nguy hiểm đến tính mạng của Sơn, Công an phường liên hệ lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang để hỗ trợ.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 triển khai lực lượng đến hiện trường. Sau thời gian được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục thì Sơn đã buông dao và được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Phước làm việc.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Sơn khai do buồn phiền chuyện gia đình, sau khi uống rượu và dùng ma tuý nên có những hành động như trên. Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

