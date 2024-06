Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 14/6, Trung tá Nguyễn Đức Duy, Trưởng Công an thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) cho biết, đơn vị đã triệu tập và làm việc với anh L.V.B. sau khi xác định người này có hành vi đánh đập vợ.

Anh L.V.B. bị cơ quan công an triệu tập làm việc - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan Công an, anh B. cho hay, nguyên nhân đánh đập vợ là do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, từ đó dẫn đến mất kiểm soát.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Mèo Vạc, khi được triệu tập lên làm việc, anh B. có thái độ thành khẩn, nhận thức ra hành vi sai trái của bản thân và bày tỏ ân hận. Đến nay, Công an thị trấn Mèo Vạc vẫn đang củng cố các tài liệu liên quan để xử lý vụ việc. Cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ việc anh B. có hành vi đánh đập vợ diễn ra lần đầu hay tái diễn nhiều lần.