Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào báo cáo tóm tắt của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thủy Nguyên, khoảng 17h ngày 13/1, Công an TP Thủy Nguyên nhận được báo cáo từ Công an phường Thiên Hương về việc cháu N.T.M. (4 tuổi, học lớp 3A2 Trường mầm non Thiên Hương) bị người lạ dẫn đi khỏi trường.

Bước đầu xác minh, cháu M. được dẫn lên xe taxi đi về hướng đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).