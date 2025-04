Sáng 14/4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự một nữ đối tượng dùng dao chém chồng lúc nửa đêm để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Thị Hiền (29 tuổi), trú tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Đ.Q.V. (31 tuổi, chồng của Hiền).

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận, do vợ chồng thời gian qua liên tục xảy ra mâu thuẫn nên Hiền nảy sinh ý định giết chồng rồi sẽ tự tử.

Đối tượng Triệu Thị Hiền tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 0h30 cùng ngày, anh Đ.V.Q., 31 tuổi đang ngủ ở nhà tại thôn 22, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột bất ngờ bị vợ mình là Triệu Thị Hiền (29 tuổi, trú tại xã Ea Kao) dùng dao cứa một nhát vào cổ.

Anh Q. giật mình tỉnh giấc và vùng chạy ra sân kêu cứu thì bị người vợ đuổi theo dùng dao chém thêm nhiều nhát vào vùng đầu.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Kao đã đến hiện trường, bắt giữ nghi phạm và đưa người chồng bị thương đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước sự việc, người dân trình báo Công an xã Ea Kao và đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân khống chế đưa đối tượng Hiền về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ.

