Lời khai bất ngờ của người đàn ông ở Thái Bình 'giao ô tô' cho con trai 12 tuổi cầm lái

Theo thông tin từ VTC News, chiều 27/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với tài xế đăng tải hình ảnh cho con trai 12 tuổi lái ô tô trên đường.

Trước đó, tối 25/1, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút do chính người bố livestream trên trang cá nhân của mình với nội dung "khoe" cho con trai tự lái ô tô về nhà.