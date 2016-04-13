Lên mạng tâm sự đi ăn cưới bạn học 100k, cô gái nhận đủ gạch đá xây nhà

Bà ấy kể con bà ấy cũng sinh viên ăn bám mà đám cưới nào cũng xin mẹ 200 nghìn, chả ai đi 100 nghìn cả. Em nghe bà ấy nói nhiều, bực quá chỉ luôn xuống cái quần bò rách, bảo: Nhà cháu nghèo lắm, quần cũng vá chằng vá đụp rách te tua, làm gì có tiền mà mừng cưới nhiều. 1 tháng 6 đám cưới là hết 2 tấn thóc của mẹ cháu.

"Bình thường các chị đi ăn cưới bạn (không thân) bỏ phong bì bao nhiêu ạ? Hôm nay em bỏ 100 nghìn mà bị bà thím của chú rể ngồi nói móc nói mỉa suốt nửa tiếng ở nhà trai (em là bạn học cô dâu nhé).

Chỉ là bạn cùng lớp cấp 3, chưa chắc cưới mình nó đã đi, nói như kiểu phong bì ít thì đừng đi. Biết vậy em ở nhà luôn cho đỡ tốn tiền, tốn thời gian.

Em là sinh viên nhưng tự làm tự tiêu, không xin chu cấp nên chẳng dư dả gì. Đã thế còn bạn bè làm ăn các kiểu nên cưới xin cũng là một khoản nặng.

Em cũng biết thời buổi này đi cưới 100 nghìn có vẻ hơi keo, nhưng nói thật, chả ai thừa tiền đi rải khắp nơi mà sau này mình cưới nó chẳng thèm mừng lại cả. Lại còn nói dài nói dai nữa. Trong bà ấy thì quần áo cũng bình thường, còn chả bằng mẹ em mà nói kiểu huênh hoang lắm. Chán quá!”.

Trước tâm sự thật của cô gái, một số tỏ ra đồng cảm vì cuộc sống khá chật vật của cô, chi tiêu nhiều thứ nên mới có sự việc đi đám cưới 100k, song đa số lại không ngần ngại mạnh tay lên án: "Keo quá, toan tính cho lắm"; "thời buổi này đi cưới 100k thì ở nhà cho rồi"; "có nghèo cũng không nên làm vậy, vậy ai cũng bảo nghèo rồi đi hết 100k thì sao?"..

Hội chị em cũng đưa ra những trường hợp và mức chi phí khi đi đám cưới cho thỏa đáng.

Thành viên Nguyen Quynh Anh bày tỏ: “Đi ăn cỗ bây giờ, không thân, chỉ bình thường thôi là phải 200-300 nghìn, kể cả không đi ăn cũng cứ phải 200 nghìn, ai đi 100 nghìn nữa? Còn thân thiết thì 500 nghìn đến 1 triệu cơ bạn ơi”.

Tài khoản Đặng Diệu Hương tỏ ra đồng tình: "100 nghìn bị nói đúng rồi còn oan ức gì, chỉ tại bà ấy vô duyên để bạn nghe thấy thôi. Gì chứ bây giờ, ít cũng 200-300 nghìn là không thân rồi bạn ơi”.