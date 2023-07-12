Lái xe ngược chiều, băng băng trên đường vành đai 3, nữ tài xế sẽ bị xử phạt ra sao?

Đời sống 12/07/2023 20:26

Đi quá nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi ở vành đai 3 trên cao, nữ tài xế bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều khoảng 100m để quay lại.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 12/7, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng về hành vi điều khiển ôtô đi ngược chiều tại vành đai 3 trên cao.

Trước đó khoảng 5h30 ngày 10/7, nữ tài xế trên mượn ôtô của anh trai để đi công việc cá nhân. Đến 6h15, khi di chuyển trên vành đai 3 theo hướng Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, do biết mình đi quá lối xuống Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, nữ tài xế quay đầu, đi ngược chiều khoảng 100m để tới lối rẽ.

Lái xe ngược chiều, băng băng trên đường vành đai 3, nữ tài xế sẽ bị xử phạt ra sao? - Ảnh 1
Ô tô đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện khác - Ảnh: VnExpress

Hành động của nữ tài xế được nhiều camera hành trình ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc với người đi đường. Chiều 11/7, nữ tài xế đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 7 trình báo sự việc.

Theo thông tin từ Vietnamplus, vành đai 3 trên cao là tuyến đường huyết mạch, nối liền nhiều tỉnh, thành kết nối với Hà Nội, có mật độ xe cộ rất đông, trong đó nhiều xe tải, xe container chạy với tốc độ cao. Thời gian qua có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra làm tuyến đường tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, ý thức người tham gia giao thông còn chưa cao đã khiến tình hình giao thông nơi đây luôn phức tạp. Vì vậy, các cơ quan chức năng cũng luôn đề cao tính nghiêm minh, xử phạt người vi phạm; tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

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