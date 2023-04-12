Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (SN 2000) về hành vi tàng trữ trái phép hàng nghìn viên ma tuý

Theo thông tin Đại đoàn kết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (23 tuổi, cùng trú tại đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế) bắt quả tang hai đối tượng trên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước địa chỉ 1 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Đối tượng Nguyễn Thị Anh Thi - Ảnh: Đại đoàn kết

Đối tượng Trần Viết Thanh - Ảnh: Đại đoàn kết

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên tay đối tượng Thanh 791 viên nén ma túy, thu giữ trên túi áo của đối tượng Thi 2.531 viên ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm 126 viên ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đời sống & Sức khỏe thông tin, vào lúc 15h30 phút ngày 8/4, tại tổ 11, khu quy hoạch Thanh Lam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 8 gói ma túy khay có khối lượng hơn 876g.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang đối tượng Dương R. (SN 2000, trú xã Phú Gia, huyện Phú Vang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 629 viên ma túy kẹo và mảnh vụn ma túy kẹo có khối lượng hơn 301g. Đối tượng khai nhận số ma túy trên đối tượng mua từ một người tên V chưa xác định rõ lai lịch.

Lời kể của cô gái bị bạn gài ma túy: 'Những ngày bị tạm giữ, tôi khóc rất nhiều' Là nạn nhân trong vụ bị bạn làm ăn gài ma túy, N.B.P.A. (20 tuổi, ngụ TP.HCM) vẫn chưa quên được những ngày ở trụ sở cảnh sát phục vụ điều tra.

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