Khởi tố hình sự cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes gây tai nạn chết người bỏ trốn

Đời sống 10/04/2023 15:30

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với ông Ngô Duy Bình, sinh năm 1972, Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Diên Khánh, để điều tra về hành vi gây tai nạn chết người và bỏ trốn khỏi hiện trường

Theo thông tin Vietnamnet, chiều 3/3, ông Ngô Duy Bình (51 tuổi, Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Diên Khánh) lái xe Mercedes đi trên đường Võ Nguyên Giáp, thôn Võ Kiện, huyện Diên An (đoạn qua xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), thì va chạm với xe máy. Sau khi va chạm, tài xế ô tô không dừng lại mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

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Xe máy nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Cú va chạm mạnh khiến ông G.G (sinh sống tại Canada, quốc tịch Việt Nam) bị thương ở chân, con gái may mắn không thương tích. Người vợ được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó.

Người đưa tin thông tin thêm, tại hiện trường tai nạn, Công an huyện Diên Khánh phát hiện, thu giữ 1 ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu đất của xe ô tô, mặt trong ốp gương có in logo của hãng xe Mercedes cùng dãy chữ và số “A3159436 WZ1”.

Khởi tố hình sự cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes gây tai nạn chết người bỏ trốn - Ảnh 2

Ốp gương xe ô tô được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Đến hôm 7/3, sau nhiều ngày phát thông báo truy tìm ô tô liên quan tai nạn, cảnh sát đã thấy xe do ông Bình điều khiển dưới hầm tòa nhà ở TP Nha Trang. Ông Bình cũng bị công an triệu tập, lấy lời khai.

Hiện Công an huyện Diên Khánh chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

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