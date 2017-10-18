Khắc cốt ghi tâm 3 loại việc không nhúng tay, 3 loại tiền không cho mượn và 3 điều ngu ngốc không bao giờ được phạm phải

1. Không nhúng tay vào việc mua xe hay mua nhà của người thân

Mua xe, mua nhà hay mua đất là những chuyện quan trọng bậc nhất của một đời người. Do đó, nếu người thân bạn đang có nhu cầu này và tìm đến bạn để tham khảo thì tốt nhất bạn không nên can thiệp. Tránh được thì nên tránh, không tránh được cũng đừng lấn quá sâu. Suy nghĩ của bạn và của người thân sẽ luôn có sự khác biệt, hoặc nếu không có thì cũng không có gì đảm bảo suy nghĩ của bạn là đúng. Một khi sự lựa chọn không được như mong muốn họ sẽ chẳng ngại đổ lỗi lên bạn đâu.

2. Không nhúng tay vào việc của anh em họ hàng

Nói thế không có nghĩa anh em họ hàng có việc bạn lại bỏ mặc thờ ơ. Tuy nhiên, khi bạn thường xuyên xa nhà và không hiểu nhiều về những chuyện ở quê thì dù có mâu thuẫn xích mích họ hàng như thế nào bạn cũng không nên tham dự. Một phần vì lợi ích của họ, mỗi người sẽ có lý do riêng của mình, một phần vì bạn không tường tận được mọi sự trên đời.

3. Không nhúng tay vào chuyện hôn nhân của bạn bè

Dù bạn có là đứa bạn thân nối khố sống chết có nhau đi chăng nữa thì những vẫn đề liên quan đến hôn nhân của họ, bạn cũng không nên can thiệp vào. Tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời, cho dù bạn có là người có nhận thức cao và khả năng đánh giá tốt đến thế nào, thì cũng chỉ là một người bạn. Mâu thuẫn hay phản bội hãy cứ để bạn của bạn tự quyết định lối đi cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Ba loại tiền không nên cho mượn

1. Không liên quan đến sức khỏe, tính mạng thì không cho mượn

Phàm chuyện gì liên quan đến tiền đều dễ gây mất tình cảm. Kiếm tiền không phải dễ, tình cảm tốt có được lại càng khó, nên nếu không phải bệnh tật hay tai nạn, hãy suy nghĩ thận trọng trước khi cho người khác mượn tiền. Ở đời thường khi cần người ta hay nói lời ngon ngọt, hứa chắc như đinh, lúc mượn tiền cũng vậy. Nhưng đến khi bạn muốn lấy lại thì lại khó khăn như đi xin vậy. Đừng để một mối quan hệ tốt đẹp bị tan biến chỉ vì tiền.

2. Không cho mượn tiền đầu tư tài chính

Có thể người mượn tiền bạn có tiềm năng phát triển, có năng lực quản lý, nhưng một khi họ đề nghị bạn đầu tư tài chính thì bạn cũng phải cân nhắc, dù có lãi suất cao đi chăng nữa. Không có gì đảm bảo cho cái lợi nhuận trước mắt cho đến khi bạn cầm nó trên tay. Hãy tỉnh táo với những cám dỗ bạn nhé!

3. Không cho mượn tiền chơi cổ phiếu, số đề, cờ bạc

Với những người mượn tiền bạn vì mục đích như thế này, bạn chẳng cần phải suy nghĩ, hãy cự tuyệt thẳng thắn. Đừng đánh cược đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những trò đỏ đen như vậy.

3 điều ngu ngốc không nên phạm phải

1. Tham mưu cho lãnh đạo

Trong một tổ chức, người có năng lực nhất đương nhiên là người lãnh đạo. Do đó, những việc mà lãnh đạo cần bạn tham mưu chắc chắn không phải bình thường. Một là việc đó có vấn đề, hai là bạn có vấn đề. Đối với những việc như vậy, bạn rất khó có thể lảng tránh. Nếu vậy hãy đứng trên ngã ba, lưỡng lự trong cách nhìn nhận, để lãnh đạo tự quyết là cách thông minh nhất.

2. Bảo lãnh cho người khác vay tiền

Uy tín và danh dự của bạn chỉ bạn mới được phép sử dụng, nên đừng dại dột mà lấy nó ra làm bia đỡ đạn cho người khác. Bạn có thể tin họ tuyệt đối nhưng họ chưa chắc đã thực sự đáng tin như bạn nghĩ. Nhất là trong vấn đề tiền bạc, sẽ có rất nhiều phiền phức đấy!

3. Nhận sự ủy thác của người khác để giúp một người khác

Bạn sống và làm việc vì bạn, chứ không sống theo yêu cầu của người khác. Nhất là những yêu cầu chẳng hề liên quan đến bản thân bạn thì việc gì phải đi lo chuyện bao đồng. Hãy cứ để những người muốn giúp đỡ nhau làm việc với nhau, bạn còn phải lo cho cuộc sống của chính mình nữa.

Trên đời này, ai cũng muốn sống an nhiên thanh thản, thế nhưng lại không biết chủ động trong cuộc sống của chính mình. Nếu làm được những điều như trên, tin rằng bạn sẽ chẳng bao giờ phải đau đầu với những phiền toái ngớ ngẩn xung quanh mình nữa.