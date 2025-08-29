TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

Đời sống 29/08/2025 14:11

Bị dây diều đã cắt đứt bàn tay của anh K. và cuốn đi. Anh K. nhanh chóng được người dân đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Vụ việc không được gia đình anh K. trình báo công an.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 29/8, lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bị đứt lìa bàn tay do dây diều cắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 chiều 28/8, anh N.V.K. (36 tuổi, nơi ở hiện tại xã Tân Vĩnh Lộc) ra bãi đất trống ven đường Liên Ấp thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ) thả diều.

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Trong lúc thả, bất ngờ con diều bị gió thổi mạnh. Người đàn ông quấn dây diều vào bàn tay để giữ lại nhưng gió mạnh hơn, cuốn con diều lên cao.

Lúc này dây diều đã cắt đứt bàn tay của anh K. và cuốn đi. Anh K. nhanh chóng được người dân đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Vụ việc không được gia đình anh K. trình báo công an.

Khoảng 15 phút sau, người dân gần khu vực mà anh K. thả diều phát hiện một bàn tay người nằm giữa đường nên trình báo công an, cách vị trí anh K. bị dây diều cắt đứt lìa bàn tay khoảng 200m.

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay - Ảnh 2
Con diều mà anh K. thả sau đó gặp sự cố đứt lìa bàn tay. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Hiện tại sức khỏe của anh K. đã ổn định, tuy nhiên bàn tay của anh có khả năng không thể nối lại được. Được biết anh K. là người đam mê thả diều, anh thường xuyên ra khu vực trên để thả diều nhưng hôm qua không may xảy ra sự cố.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến thả diều. Cụ thể theo báo Công An Nhân Dân, ngày 1/11/2022, bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, TPHCM đang điều trị cho bệnh nhân N.V.L. (29 tuổi, ngụ Bình Dương) nghi bị dây diều quấn quanh cổ gây vết thương.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L. trong tình trạng vết thương giữa cổ kéo dài từ khoảng cằm phải đến góc hàm trái.

Ngoài ra, anh L. còn bị mất da ngón 2 tay phải và đứt hoàn toàn gân gấp ngón 3, 4, 5 tay phải. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành khâu rửa vết thương, hiện các vết thương của anh L. hiện ổn định.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lưu ý không sử dụng dây cước, dây kim loại hoặc dây có độ sắc để thả diều. Những loại dây này có thể cắt đứt tay, thậm chí gây đứt lìa tay.

Chỉ dùng dây cotton, dây vải mềm hoặc dây chuyên dụng để tránh nguy hiểm. Không thả diều gần đường điện cao thế, đường giao thông đông người, sân bay, hoặc khu vực đông dân cư. Người lớn cần giám sát trẻ em khi thả diều để phòng ngừa tai nạn. Khi gặp gió lớn, diều bị cuốn mạnh, tuyệt đối không dùng tay cố bám dây diều, tránh bị đứt tay.

3 học sinh ở Nghệ An bị điện giật khi cố lấy diều mắc vào cột điện cao thế 110kV

3 học sinh ở Nghệ An bị điện giật khi cố lấy diều mắc vào cột điện cao thế 110kV

Chiều 12/6, ông Hoàng Thiên Long - Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ điện phóng, giật làm 2 học sinh THCS bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

