Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

Đời sống 29/08/2025 14:39

Hố có đường kính miệng hơn 1m, sâu trên 3m. Đáng chú ý, độ rộng và chiều sâu thực tế của hố vẫn chưa được xác định, bởi khi dùng sào dài 4m thăm dò vẫn chưa chạm tới đáy.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 29/8, Trung tá Hứa Văn Cát, Trưởng Công an xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện một số điểm sụt lún tại thôn Bông.

Theo đó, vào sáng 27/8, tại góc sân nhà bà Lưu Thị Xuân bất ngờ xuất hiện một hố sụt. Hố có đường kính miệng hơn 1m, sâu trên 3m. Đáng chú ý, độ rộng và chiều sâu thực tế của hố vẫn chưa được xác định, bởi khi dùng sào dài 4m thăm dò vẫn chưa chạm tới đáy.

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp - Ảnh 1
Cận cảnh hố tử thần ở Lạng Sơn. Ảnh: VTC News. 

“Rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ, di dời gia đình đến nơi ở an toàn”, Trưởng Công an xã Yên Bình thông tin.

Theo thông tin báo Lao Động, gia đình bà X có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay sau sự việc, thôn đã phát động ủng hộ, giúp đỡ để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, từ ngày 21.8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù nước sông Trung vẫn dâng cao, song tại một số điểm ngập úng trên địa bàn xã Yên Bình, nước đã tạm thời rút.

Hà Nội: Đang đi đường, ô tô bất ngờ bị tụt bánh xuống 'hố tử thần'

Hà Nội: Đang đi đường, ô tô bất ngờ bị tụt bánh xuống 'hố tử thần'

Chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova đang chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn qua ngã tư Đê La Thành, TP Hà Nội) thì mặt đường bất ngờ sụt xuống, khiến phần bánh sau mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   hố tử thần hố tử thần ở Lạng Sơn tin mới

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 4 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 18 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 33 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 48 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 54 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'