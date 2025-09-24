Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Nhân viên Tổ quản lý biển Mỹ Khê phát hiện 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/9, ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý biển Mỹ Khê, cho biết sáng cùng ngày, có khoảng 300 người dân đến bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) tắm biển.

Lúc 6h cùng ngày, nhân viên Tổ quản lý biển Mỹ Khê phát hiện 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Đội cứu hộ đã lao ra biển ứng cứu thành công cả 5 người.

“Hôm nay biển động, sóng lớn nên có 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Rất may là lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện và ứng cứu thành công cả 5 người. Trong số này có một người bị cuốn trôi cách bờ khoảng 300m”, ông Ân thông tin.

Có khoảng 300 người dân đến bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi tắm biển vào sáng 24/9 - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Ân, thời điểm này biển Mỹ Khê có sóng lớn, xuất hiện dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm cho người tắm biển. Tổ quản lý biển Mỹ Khê đã cắm biển cảnh báo để người dân không bơi quá xa, chú ý tránh những điểm có dòng chảy xa bờ.

Bãi biển Mỹ Khê nằm ở xã Tịnh Khê, cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 12km. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch Chiều 23/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị thương do đạn bắn là bà N.T.P. (63 tuổi ) và T.T.A. (con gái bà P., 40 tuổi).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-tam-bien-my-khe-quang-ngai-5-nguoi-bi-song-cuon-troi-ra-xa-bo-742749.html