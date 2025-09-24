Chiều 23/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị thương do đạn bắn là bà N.T.P. (63 tuổi ) và T.T.A. (con gái bà P., 40 tuổi).

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, mẹ con bà P. bị nghi phạm Đậu Tuấn Anh (SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai) dùng súng bắn vào sáng 22/9. Người này sống chung như vợ chồng với bà A. Sau khi gây án, nghi phạm Tuấn Anh đã tự sát. Chiều 23/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị thương do đạn bắn là bà N.T.P. (63 tuổi ) và T.T.A. (con gái bà P., 40 tuổi).

Bà P. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn tứ chi sau khi bị trúng đạn - Ảnh: Báo Dân trí ThS-BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, cho biết bệnh nhân A. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ có vết thương đã được khâu vá ở vùng cung mày. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan sọ não và CT scan cột sống cổ. Kết quả cho thấy cả CT sọ não và cột sống cổ đều trong giới hạn bình thường, không phát hiện máu tụ trong não. Bệnh nhân chỉ bị vết thương vùng cung mày và sưng nề ở vùng cổ, mặt. Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

"Với tình trạng này, chúng tôi chỉ cần sử dụng kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và theo dõi trong vài ba ngày. Nếu bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ cho xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà" – BS Minh nói.

ThS-BS Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, thăm khám cho bệnh nhân T.T.A. (40 tuổi) - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ VietNamNet, đối với bệnh nhân P., TS BS Trần Minh Trí, Phó Khoa Ngoại thần kinh, cho biết bệnh nhân nhập viện dù tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn tứ chi. Theo bệnh án từ tuyến dưới, bệnh nhân bị vết thương xuyên cổ do đạn bắn. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán và chụp CT scan. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương hoàn toàn cột sống cổ C4 do vết thương đạn bắn. Hình ảnh X-quang cho thấy mảnh đạn còn nằm ở vai bên phải, chứng tỏ vết đạn xuyên từ góc hàm trái, qua thân sống, xuống dưới vai phải. Trong quá trình di chuyển, thân sống vỡ hoàn toàn, gây tổn thương tủy sống, khiến bệnh nhân liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác từ vai trở xuống. "Chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán, điều trị bằng cách bất động cột sống cổ, chống phù tủy, giảm đau và theo dõi sát. Tuy nhiên, tiên lượng rất dè dặt do tổn thương ban đầu quá nặng, gây tổn thương tủy hoàn toàn" – BS Trí nói. Cũng theo BS Trí, chấn thương cột sống cổ là loại tổn thương thường gặp tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ yếu do tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Trường hợp tổn thương do đạn bắn xuyên cổ như bệnh nhân này là rất hiếm.

