Cảnh báo 'bão chồng bão': Bão Ragasa đi vào đất liền, Biển Đông tiếp tục đón bão Bualoi

Lúc 9h ngày 24/9 sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Bualoi.

Trong 72-120 giờ tới bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Về diễn biến của bão Ragasa (bão số 9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 24/9 bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 25/9, bão số 9 trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Trong 24 giờ tới bão đi sâu vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Bualoi, dự kiến đêm 26/9 bão sẽ đi vào Biển Đôn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến sáng 26/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ với cường độ cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Sagara vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa nay (24/9) vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.