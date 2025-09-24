Cảnh báo 'bão chồng bão': Bão Ragasa đi vào đất liền, Biển Đông tiếp tục đón bão Bualoi

Đời sống 24/09/2025 11:24

Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Bualoi. 

Lúc 9h ngày 24/9 sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Trong 72-120 giờ tới bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Về diễn biến của bão Ragasa (bão số 9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 24/9 bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 25/9, bão số 9 trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Trong 24 giờ tới bão đi sâu vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Cảnh báo 'bão chồng bão': Bão Ragasa đi vào đất liền, Biển Đông tiếp tục đón bão Bualoi - Ảnh 1
Áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Bualoi, dự kiến đêm 26/9 bão sẽ đi vào Biển Đôn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến sáng 26/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ với cường độ cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Sagara vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa nay (24/9) vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ngày 24/9, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu bão Ragasa bão số 10 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong tháng 10/2025: 3 con giáp giàu có rực rỡ, của cải đầy nhà, vàng bạc ngập két, càng làm càng thắng lớn

Trong tháng 10/2025: 3 con giáp giàu có rực rỡ, của cải đầy nhà, vàng bạc ngập két, càng làm càng thắng lớn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai, 25/9/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai, 25/9/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi 2 tháng tới (tháng 10 và tháng 11), 3 con giáp tay trái thu tiền, tay phải hốt bạc, giàu sang bất ngờ, thành công hơn người

Tử vi 2 tháng tới (tháng 10 và tháng 11), 3 con giáp tay trái thu tiền, tay phải hốt bạc, giàu sang bất ngờ, thành công hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà, thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh

Sau ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà, thời tới cản không kịp, phúc lộc cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Kết hôn với người có con riêng, tôi hãi hùng phát hiện bí ẩn phía sau cánh cửa nhà mình

Kết hôn với người có con riêng, tôi hãi hùng phát hiện bí ẩn phía sau cánh cửa nhà mình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tôi bị đuổi khỏi nhà sau khi lén đi xét nghiệm ADN của đứa bé chị dâu mới nhận nuôi

Tôi bị đuổi khỏi nhà sau khi lén đi xét nghiệm ADN của đứa bé chị dâu mới nhận nuôi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật

Mắc bệnh ung thư, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục nhập viện phẫu thuật

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Sống khỏe 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Đi tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 5 người bị sóng cuốn trôi ra xa bờ

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Vụ bắn hai mẹ con người tình rồi tự vẫn ở Tây Ninh: Người mẹ liệt tứ chi, nguy kịch

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe bồn va chạm với mô tô, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Trên đường đi học, nam sinh lớp 6 tử vong trước đầu xe tải

Trên đường đi học, nam sinh lớp 6 tử vong trước đầu xe tải

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó