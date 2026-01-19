Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh

Trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, mang tới cơ hội thể hiện năng lực cho tuổi Mùi, nhất là những ai đang làm việc liên quan đến nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do. Nhiều người có được những thành tích đáng kể trong ngành dịch vụ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này khá hài lòng với mối quan hệ tình cảm hiện tại của mình. Đối phương tạo ra một cảm giác ấm áp, an tâm của một gia đình mà tuổi Mùi vẫn hằng mong ước. Đổi lại, tuổi Mùi cũng luôn cố gắng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình.

Nhờ tam hội trong những ngày đầu tháng mới, con giáp này sẽ có một sức mạnh tuyệt vời có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực nhất. Tuổi Mùi có thể có những người tư vấn cho con giáp này những cách thức hay ho, phù hợp.

Con giáp tuổi Dần

Trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, Tam Hợp mang lại niềm vui tình cảm cho con giáp tuổi Dần thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn phải đi khoe khoang điều đó với bất cứ ai khác. Hãy cứ tận hưởng và cảm nhận rõ giá trị của niềm vui mà bạn có được, vậy thôi. Có thể ai đó sẽ cảm thấy không vui chút nào nếu như bạn cứ tiếp tục nói về những cảm xúc của mình mà không chú ý đến họ đấy.

Thiên Tài hỗ trợ để con giáp tuổi Dần có thể xử lý được các vấn đề khó khăn liên quan tới việc tiền nong. Thậm chí, có người may mắn trúng thưởng hoặc được nhận số tiền thưởng lớn, hay có người cho tiền.

Ngũ hành tương sinh dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh có nhiều khởi sắc, thậm chí một số vấn đề từng khiến bạn lo lắng nay đã hoàn toàn biến mất. Việc chăm sóc cơ thể và chú ý hơn tới chế độ ăn uống phù hợp đã mang lại lợi ích đáng kể cho bạn trong thời gian này.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, tuổi Sửu cảm thấy khá thoải mái và vui vẻ với vận trình của mình. Các nhiệm vụ được giáp con giáp này này đều đã hoàn thành tốt ngay trước kì nghỉ Tết. Về cơ bản không còn nhiều áp lực và bản mệnh có thể yên tâm và hào hứng với kế hoạch vui chơi.

Chính Ấn che chở mà nhiều con giáp này có tiếng vang hơn. Tuổi Sửu nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, có trái tim ấm áp và không hề vụ lợi. Thế nhưng đôi khi bản mệnh chậm chạp, trì trệ trong một số việc không phải vì thiếu năng lực mà vì ôm đồm quá nhiều việc của người khác.

Con giáp này có được cục diện tam hợp nên chuyện tình cảm dễ thăng hoa. Đôi bên có được nhiều thời gian dành cho nhau hơn cũng như có thể giúp cho mọi người có được quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn. Có điều một số vấn đề về tiền bạc cũng nên có sự thống nhất trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!