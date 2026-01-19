Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh

Tâm linh - Tử vi 19/01/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, mang tới cơ hội thể hiện năng lực cho tuổi Mùi, nhất là những ai đang làm việc liên quan đến nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do. Nhiều người có được những thành tích đáng kể trong ngành dịch vụ.

Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tam hội trong những ngày đầu tháng mới, con giáp này sẽ có một sức mạnh tuyệt vời có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực nhất. Tuổi Mùi có thể có những người tư vấn cho con giáp này những cách thức hay ho, phù hợp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này khá hài lòng với mối quan hệ tình cảm hiện tại của mình. Đối phương tạo ra một cảm giác ấm áp, an tâm của một gia đình mà tuổi Mùi vẫn hằng mong ước. Đổi lại, tuổi Mùi cũng luôn cố gắng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, Tam Hợp mang lại niềm vui tình cảm cho con giáp tuổi Dần thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn phải đi khoe khoang điều đó với bất cứ ai khác. Hãy cứ tận hưởng và cảm nhận rõ giá trị của niềm vui mà bạn có được, vậy thôi. Có thể ai đó sẽ cảm thấy không vui chút nào nếu như bạn cứ tiếp tục nói về những cảm xúc của mình mà không chú ý đến họ đấy.

Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Tài hỗ trợ để con giáp tuổi Dần có thể xử lý được các vấn đề khó khăn liên quan tới việc tiền nong. Thậm chí, có người may mắn trúng thưởng hoặc được nhận số tiền thưởng lớn, hay có người cho tiền.

 

Ngũ hành tương sinh dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh có nhiều khởi sắc, thậm chí một số vấn đề từng khiến bạn lo lắng nay đã hoàn toàn biến mất. Việc chăm sóc cơ thể và chú ý hơn tới chế độ ăn uống phù hợp đã mang lại lợi ích đáng kể cho bạn trong thời gian này.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, tuổi Sửu cảm thấy khá thoải mái và vui vẻ với vận trình của mình. Các nhiệm vụ được giáp con giáp này này đều đã hoàn thành tốt ngay trước kì nghỉ Tết. Về cơ bản không còn nhiều áp lực và bản mệnh có thể yên tâm và hào hứng với kế hoạch vui chơi.

Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn che chở mà nhiều con giáp này có tiếng vang hơn. Tuổi Sửu nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, có trái tim ấm áp và không hề vụ lợi. Thế nhưng đôi khi bản mệnh chậm chạp, trì trệ trong một số việc không phải vì thiếu năng lực mà vì ôm đồm quá nhiều việc của người khác.

Con giáp này có được cục diện tam hợp nên chuyện tình cảm dễ thăng hoa. Đôi bên có được nhiều thời gian dành cho nhau hơn cũng như có thể giúp cho mọi người có được quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn. Có điều một số vấn đề về tiền bạc cũng nên có sự thống nhất trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Chạp, 3 con giáp Thần Tài nhắm trúng, 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Trong 5 ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Chạp, 3 con giáp Thần Tài nhắm trúng, 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh

Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng Chạp, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào

Trong 15 ngày đầu tháng Chạp, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Thế giới 3 giờ 30 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Tử vi tuần mới 19 đến 25/1, 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, thư thái hưởng LỘC TRỜI

Tử vi tuần mới 19 đến 25/1, 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, thư thái hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Chạp, 3 con giáp Thần Tài nhắm trúng, 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Trong 5 ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Chạp, 3 con giáp Thần Tài nhắm trúng, 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Trong 15 ngày đầu tháng Chạp, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào

Trong 15 ngày đầu tháng Chạp, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tử vi tuần mới 19 đến 25/1, 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, thư thái hưởng LỘC TRỜI

Tử vi tuần mới 19 đến 25/1, 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, thư thái hưởng LỘC TRỜI

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/1-20/1), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/1-20/1), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ