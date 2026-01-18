Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Tử vi 19/1 đến 29/1, tuổi Tý bắt đầu ngày làm việc với nhiều may mắn. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này tiến triển khá tốt và ngày càng phát đạt, thu về nhiều lợi nhuận lớn. Sự thức thời, nhạy cảm, linh hoạt giúp bản mệnh có những ý tưởng khá sáng tạo và đón đầu xu hướng.

Ý thức được tầm quan trọng của gia đình, con giáp này luôn cố gắng vun vén hạnh phúc lứa đôi, mang đến những giây phút ngọt ngào dành cho nửa kia của mình. Tình yêu luôn kỳ diệu là thế, chỉ cần có sức mạnh của tình yêu, con người sẽ tự hoàn thiện và thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Từ lúc sản phẩm còn mới, hầu như chưa xuất hiện mấy trên thị trường và chưa được nhiều người tiêu dùng để ý tới, tuổi Tý đã dự đoán được xu hướng phát triển trong tương lai và đầu tư vào đó. Ngũ hành Thủy sinh xuất cho Mộc cũng mang đến một ngày nhân duyên tốt đẹp.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 19/1 đến 29/1, tuổi Sửu có Chính Ấn che chở nên khao khát được trải nghiệm những điều mới mẻ trong công việc. Bạn sẵn sàng để học hỏi và bước qua những chướng ngại vật. Đây chính là động lực cho con giáp này bắt đầu một hành trình mới đầy ý nghĩa và điều thú vị chờ đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của bạn không quá suôn sẻ. Hôm nay người tuổi Sửu có phần nóng nảy, dễ mất bình tĩnh hơn vì ngũ hành Thổ vượng. Nguyên nhân một phần là do con giáp này không chịu lắng nghe lời giải thích của nửa kia, cứ khăng khăng làm theo ý mình và áp đặt suy nghĩ lên người ấy.

Thái độ ngang ngược hiện tại đang khiến bạn tự tay đẩy những người thân thiết nhất của mình ra xa mà không hề hay biết. Nếu không sớm thay đổi, sẽ chẳng có ai đủ bao dung để mãi tha thứ cho bạn được đâu.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 19/1 đến 29/1, Chính Quan trợ mệnh là tin tốt cho đường công việc của tuổi Thân. Những bạn đang chờ tin tức thi cử, sắp xin việc hoặc đòi lại quyền lợi sẽ may mắn. Thời gian này, tuổi Thân tiến công không ngừng nghỉ, luôn đi trước đón đầu và làm tốt công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, bạn sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao số tiền của mình bằng công việc phụ. Người có nợ sẽ xoay xở được tiền và sớm trả nợ, trút được gánh nặng trong đầu.

Mộc Kim tương khắc là tín hiệu không tốt cho vận tình cảm của Thân. Bạn giúp đỡ người khác mà chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí bị cả thị phi oan ức mà vẫn cam chịu. Đôi khi tuổi này nói những câu khó nghe với người thân là do áp lực từ công việc khiến lời nói có chút vụng về.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!