Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, năng lực làm việc của tuổi Thìn đã được phát huy một cách tối đa, đem lại hiệu quả bất ngờ và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Nhờ đó, con giáp này rất dễ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh giúp đường tình duyên của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Người còn độc thân rất có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Hãy mở rộng lòng mình và đón nhận những điều sắp tới, cơ hội để yêu và được yêu đang đến rất gần bên rồi đó.

Không ai là hoàn hảo và khẳng định mình không mắc chút lỗi lầm nào. Bản mệnh hãy rèn luyện cho mình thói quen cẩn thận và tỉ mỉ, tuy ban đầu tuổi Thìn sẽ thấy hơi phiền phức và mất thời gian nhưng về lâu về dài nó sẽ giúp cho công việc của con giáp này ngày càng thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Dần

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, nhờ cục diện Tam Hợp nên tuổi Dần sẽ có một vài thay đổi nhỏ trong công việc. Quý nhân sẽ xuất hiện để giúp đỡ và chỉ điểm cho bạn những phương pháp làm việc có thể tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức. Nhờ vậy, bạn không chỉ cải thiện hiệu suất công việc mà thu nhập cũng sẽ tăng lên.

Việc làm ăn trong ngày hôm nay của tuổi này cũng tương đối hanh thông, đặc biệt là với những ai theo nghiệp kinh doanh. Bạn có cơ hội đầu tư tài chính, buôn bán mang lại nhiều lợi nhuận, tiền bạc rủng rỉnh. Dù cho đang dư dả tài chính, bạn cũng nên hạn chế cho vay mượn kẻo mất bạn mất cả tiền.

Ngũ hành xung khắc báo hiệu, những chú Hổ đang đứng trước khá nhiều sự lựa chọn trong chuyện tình cảm. Bạn khá phân vân không biết làm sao cho hợp tình hợp lý. Đừng quyết định quá nóng vội, cứ suy nghĩ thật kĩ và nghe con tim mách bảo Dần nhé.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, Tuất được Lục Hợp cục nâng đỡ nên khá nhanh nhẹn, giỏi giang, biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Không những vậy, ngày hôm nay tuổi này còn được cấp trên ngợi khen và cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc tăng lương.

Tiền bạc dư dôi nhờ Chính Tài trợ vận, thu nhập tăng tiến do bạn có thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ. Ra đời rồi mới thấy rằng kiếm đồng tiền không hề dễ, nhưng nếu bạn cứ làm ăn chân chính thì sẽ có được sự ổn định tiền bạc, không sợ pháp luật động vào.

Tình cảm xuống dốc do Mộc khắc Thổ. Dù bên ngoài trông bạn rất vui vẻ nhưng bên trong bạn là nỗi buồn ko nói thành lời, nước mắt chảy ngược vào tim. Ăn ở hiền lành nhưng bạn hay gặp bạn bè lươn lẹo, ăn không nói có, nên dẹp bớt bạn bè xã giao.

