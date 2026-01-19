Nghẹt thở giải cứu hai khách nước ngoài bị sóng cuốn kẹt trong hốc đá

Đời sống 19/01/2026 11:44

Lực lượng công an, biên phòng đã cứu nạn nhóm du khách ngoại quốc tắm biển bị nạn tại khu vực bãi Tiên, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (trước thuộc thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 19/1, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) - cho hay sáng cùng ngày, lực lượng công an, biên phòng đã phối hợp cứu nạn nhóm du khách nước ngoài bị nạn tại khu vực bãi Tiên trên địa bàn xã.

Nghẹt thở giải cứu hai khách nước ngoài bị sóng cuốn kẹt trong hốc đá - Ảnh 1Nghẹt thở giải cứu hai khách nước ngoài bị sóng cuốn kẹt trong hốc đá - Ảnh 2
Lực lượng cứu nạn trấn an tinh thần du khách bị nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Vào lúc 7h40 ngày 19/1, nhóm du khách có 4 người nước ngoài và 1 hướng dẫn viên đi phượt bằng ô tô từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Tuy Hòa (Đắk Lắk). 

Khi nhóm này đến tham quan, tắm biển tại khu vực bãi Tiên (thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân) thì xảy ra tai nạn. 2 du khách tên Nicholas T. (quốc tịch Đức) và V. (quốc tịch Đan Mạch) xuống tắm biển và bị sóng cuốn trôi. 

Nghẹt thở giải cứu hai khách nước ngoài bị sóng cuốn kẹt trong hốc đá - Ảnh 3
Du khách bị kẹt ở hốc đá được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận được tin báo, Công an xã Hòa Xuân nhanh chóng xác minh và tiếp cận hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, biên phòng cứu các du khách trên và đưa người bị nạn đến Trung tâm Y tế Đông Hòa để điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân cho hay sự vào cuộc kịp thời, tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp nhịp nhàng của lực lượng Công an xã Hòa Xuân cùng các đơn vị chức năng đã giúp bảo đảm an toàn cho du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ du khách trên địa bàn.

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc nghi là án mạng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Vụ việc khiến một người tử vong, một bé gái bị vùi dưới đất.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người tin moi du khách bị sóng cuốn

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Chạp, 3 con giáp Thần Tài nhắm trúng, 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Trong 5 ngày mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Chạp, 3 con giáp Thần Tài nhắm trúng, 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh

Tử vi dự đoán 4 ngày 20, 21, 22, 23 và 24/1/2026, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, tài lộc ngập nhà, tiền vào tới tấp, phú quý bao quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng Chạp, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào

Trong 15 ngày đầu tháng Chạp, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Thế giới 3 giờ 28 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Tử vi tuần mới 19 đến 25/1, 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, thư thái hưởng LỘC TRỜI

Tử vi tuần mới 19 đến 25/1, 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, thư thái hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/1/2026: Vàng SJC tăng mạnh, xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/1/2026: Vàng SJC tăng mạnh, xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng