Nghẹt thở giải cứu hai khách nước ngoài bị sóng cuốn kẹt trong hốc đá

Lực lượng công an, biên phòng đã cứu nạn nhóm du khách ngoại quốc tắm biển bị nạn tại khu vực bãi Tiên, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (trước thuộc thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 19/1, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) - cho hay sáng cùng ngày, lực lượng công an, biên phòng đã phối hợp cứu nạn nhóm du khách nước ngoài bị nạn tại khu vực bãi Tiên trên địa bàn xã.

Lực lượng cứu nạn trấn an tinh thần du khách bị nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vào lúc 7h40 ngày 19/1, nhóm du khách có 4 người nước ngoài và 1 hướng dẫn viên đi phượt bằng ô tô từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Khi nhóm này đến tham quan, tắm biển tại khu vực bãi Tiên (thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân) thì xảy ra tai nạn. 2 du khách tên Nicholas T. (quốc tịch Đức) và V. (quốc tịch Đan Mạch) xuống tắm biển và bị sóng cuốn trôi.

Du khách bị kẹt ở hốc đá được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận được tin báo, Công an xã Hòa Xuân nhanh chóng xác minh và tiếp cận hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, biên phòng cứu các du khách trên và đưa người bị nạn đến Trung tâm Y tế Đông Hòa để điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân cho hay sự vào cuộc kịp thời, tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp nhịp nhàng của lực lượng Công an xã Hòa Xuân cùng các đơn vị chức năng đã giúp bảo đảm an toàn cho du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ du khách trên địa bàn.

