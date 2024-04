Một số điểm trên núi Cô Tô còn cháy âm ỉ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26-4, tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã xảy ra cháy rừng. Phát hiện sự việc, huyện Tri Tôn đang huy động phương tiện chữa cháy, cùng lực lượng hơn 200 người tiếp cận các điểm và triển khai công tác chữa cháy như: dùng bình chữa cháy đeo vai, bình nước xách tay và dụng cụ dập lửa để dập tắt hoàn toàn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng.

Ngoài khu vực Núi Tô, thì khu vực rừng tầm vông tại khu vực đồi 400 thuộc núi Dài (ấp An Thành, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) cũng xảy ra cháy vào ngày 26-4. Gần 200 người thuộc Trạm quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn kết hợp lực lượng quân sự, công an và chính quyền, nhân dân địa phương xã Lương Phi nhanh chóng có mặt tham gia chữa cháy.

Đám cháy tối ngày 26/4 trên núi Cô Tô (Tri Tôn, An Giang). Ảnh: Báo Dân Trí.

Trong quá trình cháy, có nghe tiếng nổ đầu đạn, để đảm bảo an toàn nên lực lượng tạm rút để theo dõi.

Đến tối 26-4, đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh, đe doạ khu dân cư ấp An Thành còn cách khoảng 300m. Do đó huyện Tri Tôn đã huy động thêm nhiều lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ các xã, thị trấn lân cận tham gia chữa cháy. Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Tịnh Biên (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang) cũng được chi viện tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Đến hơn 22 giờ tối 26-4, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không còn ảnh hưởng đến khu dân cư nhưng hiện trường ở các khu vực hóc đá, lò ảng lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Diện tích đám cháy khoảng trên 6 ha nhưng chủ yếu là cháy gốc cây tre, tầm vong, ít ảnh hưởng đến cây rừng.

Còn đám cháy khu vực đồi 300 chỉ còn khói ở vài điểm, lực lượng chức năng đang tập trung dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực dập tắt hoàn toàn các điểm khói.