Tuy nhiên với nhiều thay đổi trong vấn đề thẻ bảo hiểm y tế nên nhiều người không nắm được mình thuộc nhóm đối tượng nào và thời gian sử dụng thẻ trong bao lâu? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế nhanh, thuận tiện để bạn có thể áp dụng ngay cả khi không có thẻ bảo hiểm trong tay.

Với thời đại công nghệ như hiện nay thì mọi vấn đề tra cứu bảo hiểm y tế hầu hết đều được thực hiện online nhằm thuận tiện cho người sử dụng dễ dàng tra cứu mà không mất nhiều thời gian. Chính với sự tiện ích này mà tất cả các lĩnh vực đều áp dụng công nghệ cho mọi vấn đề quản lý, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm.

Mã số thẻ bảo hiểm y tế là mã định danh người tham gia bảo hiểm y tế, đó là 1 dãy gồm 15 ký tự.

Với công tác quản lý hiện đại hóa cho nên trong lĩnh vực y tế đặc biệt là khám chữa bệnh thông qua thẻ bảo hiểm y tế nên cơ quan bảo hiểm quy định mỗi thẻ bảo hiểm y tế có mã số riêng khác nhau. Bộ mã ghi trên thẻ bảo hiểm y tế nhằm mục đích phân loại và thống kê đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra mã thẻ còn xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh.

Theo điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH quy định, mã thẻ bảo hiểm y tế gồm 15 ký tự chia thành 4 ô.

2 ký tự ở ô đầu tiên được ký hiệu bằng chữ, đây là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì mã đối tượng được ghi trên thẻ là mã đối tượng đóng bảo hiểm y tế được xác định lần đầu tiên.

Ký tự ở ô thứ 2 được ký hiệu bằng số theo thứ tự từ 1-5, đây là các mức hưởng bảo hiểm y tế. Trong trường hợp người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm thì mức hưởng của đối tượng đó ghi trên thẻ là mức cao nhất.

2 ký tự ở ô thứ 3 được ký hiệu bằng số từ 01 đến 99, đây là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi phát hành thẻ bảo hiểm y tế).

10 ký tự ở ô thứ 4 là số định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm.

Hướng dẫn tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế

Tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế cực kỳ đơn giản.

Hiện nay trên các thẻ bảo hiểm y tế đã không có ghi giá trị sử dụng như trước đây, điều này khiến nhiều người thắc mắc không nắm được thời hạn sử dụng thẻ của mình nhất là đối với những ngành việc phổ thông thường rất quan tâm đến vấn đề này.

Chính vì sự thay đổi này cơ quan bảo hiểm mới cho ra đời cách thức tra cứu nhằm cung cấp thông tin cho mọi người.

Ngoài cách dưới đây, bạn có thể tham khảo thêm các cách tra cứu bhyt của Niềm Tin Bảo Hiểm để có thể tra cứu những thông tin mà bạn muốn nhé.

Để thực hiện thao tác tra cứu mã số thẻ bảo hiểm, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 : Bạn truy cập vào trang tra cứu bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường link : Tra cứu bhyt

: Bạn truy cập vào trang tra cứu bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường link : Bước 2: Sau khi trang hiển thị, bạn tiến hành điền các thông tin được yêu cầu bao gồm: tỉnh/TP (nơi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội), họ tên (ghi theo giấy khai sinh), chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, mã thẻ. Sau khi điền đầy đủ và chính xác các thông tin bạn click vào ô “ tôi không phải người máy” để xác nhận và bấm vào ô “tra cứu” để hiển thị kết quả.

Kết quả tra cứu được trả về: Nếu có thông báo ghi rõ ràng nội dung thông tin mã số thẻ của bạn và thời gian thẻ có giá trị sử dụng có nghĩa bạn đã tra cứu thành công.

Lưu ý: Nếu kết quả thông báo bạn đã được cấp thẻ mới thì bạn cần lấy mã số thẻ mới và nhập lại từ đầu để tra cứu. Nếu không hiển thị kết quả, bạn kiểm tra những thông tin mình đã cung cấp ban đầu có chính xác chưa nhé.

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm y tế bằng số chứng minh nhân dân

Giao diện khi tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế.

Nếu bạn muốn tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế của mình nhưng lại không thể nhớ được mã thẻ của mình là gì thì hãy tiến hành tra cứu theo các bước sau:

Bước 1 : Bạn truy cập vào được link tra cứu bảo hiểm xã hội: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

: Bạn truy cập vào được link tra cứu bảo hiểm xã hội: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx Bước 2 : Khi trang đã hiển thị, bạn nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong đó có phần nhập số chứng minh nhân dân. Sau đó bạn click vào ô “ tôi không phải là người máy” để xác nhận rồi bấm vào ô “tra cứu” để chờ kết quả trả về.

: Khi trang đã hiển thị, bạn nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong đó có phần nhập số chứng minh nhân dân. Sau đó bạn click vào ô “ tôi không phải là người máy” để xác nhận rồi bấm vào ô “tra cứu” để chờ kết quả trả về. Bước 3: Hiển thị kết quả tra cứu: Nếu thông tin nhập chính xác bạn sẽ thấy một bảng có chứa các thông tin trong đó mã phần “mã thẻ” là mã số thẻ bảo hiểm y tế của bạn. Từ đó bạn có thể tiếp tục tra cứu mã số thẻ như hướng dẫn ở trên.

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế thường dùng hiện nay. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có thêm những kiến thức để tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế, từ đó nắm được quyền lợi mình được hưởng ở mức nào.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác về các loại bảo hiểm bằng cách liên hệ Niềm Tin Bảo Hiểm theo thông tin dưới đây nhé.