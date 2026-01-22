Hốt hoảng ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu

Đời sống 22/01/2026 05:15

Vào khoảng 17h ngày 21/1, chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 37A-07.xxx (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân (bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h chiều 21/1, ô tô mang BKS 37A-07.xxx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông trên cầu thuộc địa bàn xã Thiên Nhẫn thì bất ngờ bốc cháy.

 

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 3 người, trong đó có 1 cháu nhỏ. Phát hiện cháy, tài xế đã dừng xe, những người trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài.

Tài xế ô tô và nhiều người đi đường cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ; Công an xã Thiên Nhẫn đã kịp thời triển khai lực lượng để điều tiết giao thông.

Hốt hoảng ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu - Ảnh 1
Chiếc ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Yên Xuân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế, song chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

