Hơn 120 ở Hà Tĩnh bị côn trùng lạ cắn gây viêm da dị ứng khắp người

46 hộ gia đình ở Hà Tĩnh có biểu hiện sẩn huyết thanh chính giữa có vết đốt, vết xước da, sẹo thâm da do cào gãi, chà xát tập trung nhiều ở vùng da hở... Cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện bắt côn trùng, xác định loại và triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật để tiêu diệt côn trùng xử lý nguồn bệnh.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trong thời gian gần đây trên địa bàn thôn Phúc Thanh (xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã xuất hiện hàng loạt trường hợp người dân địa phương bị viêm da dị ứng, nghi do côn trùng đốt. Cơ quan chức năng địa phương và ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương vào cuộc, xác định làm rõ nguyên nhân, sớm xử lý nguồn bệnh. Cách đây khoảng 2 tuần, vợ chồng anh Đ.X.Q. (ở thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) và 5 thành viên trong gia đình đã bị một loại côn trùng đốt gây sẩn, ngứa, gãi xây xát da, lúc đầu chỉ vùng da hở như: vùng tay, chân, sau đó lan toàn cơ thể; gia đình đã đi khám điều trị nhiều nơi nhưng không đỡ...

Các vết đốt trên chân người dân. Ảnh: Báo Pháp Luật Sau đó nhiều người dân trên địa bàn cũng có biểu hiện tương tự. Theo điều tra sơ bộ, hiện có 46 hộ gia đình với 126 người dân có biểu hiện: sẩn huyết thanh chính giữa có vết đốt, vết xước da, sẹo thâm da do cào gãi, chà xát tập trung nhiều ở vùng da hở như: cẳng tay, cẳng chân, xung quanh cạp quần; có nhiều người dân xuất hiện toàn cơ thể, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người dân bị côn trùng đốt gây viêm da. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Đặc điểm của loài côn trùng này là màu nâu đỏ, thân hình nhỏ như hạt gạo, có 6 chân, 2 chân sau dài, có cánh bay được, bám đậu khắp nơi kể cả trong nhà lẫn ngoài sân, vườn, bám vào động, vật, người để cắn đốt. Loài côn trùng này chưa rõ loại gì.

Dẫn nguồn từ Báo Pháp Luật, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt côn trùng, xác định loại và triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật để tiêu diệt côn trùng, xử lý nguồn bệnh. Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh – Phó Giám đốc CDC tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua giám sát bước đầu, người dân thôn Phúc Thanh bị viêm da dị ứng do bọ chét đốt. Đơn vị đã tiến hành bắt côn trùng để định loại và tiến hành các bước xác định nguyên nhân và tiếp tục gửi mẫu ra Viện Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng Trung ương để khẳng định loài. "Ngành y tế khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, không hoang mang lo lắng, tích cực vệ sinh nhà cửa, chăn màn, giường chiếu, sân vườn; thường xuyên mặc quần áo dài tay, ngủ nằm màn che chắn kỹ. Khi có các triệu chứng sẩn ngứa do côn trùng đốt cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị", Phó Giám đốc CDC tỉnh Hà Tĩnh nói.

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