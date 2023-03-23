Nhận bóng bay của nhóm người lạ, 31 học sinh tiểu học ngộ độc phải nhập viện

Tin nóng 23/03/2023 10:50

Nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi nhận bóng bay của nhóm người lạ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, sáng 23-3, Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa nhận được báo cáo của trường tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp) về việc 31 học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ.

 

Nhận bóng bay của nhóm người lạ, 31 học sinh tiểu học ngộ độc phải nhập viện - Ảnh 1
Ảnh: PLO

Báo Dân Trí đưa tin khoảng 13h30 chiều cùng ngày (22/3), có 4 người lạ mặt (3 nữ và 1 nam) đứng trước cổng trường và phát bóng bay cho học sinh. Khoảng một lúc sau, khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này lập tức rời đi.

Đến hơn 14h cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn.

Hiện tại, trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc; trong đó, 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

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