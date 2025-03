Hoàn cảnh khó khăn của chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh ở Vũng Tàu: Sống cùng mẹ, phải ở nhờ nhà bà ngoại

Theo thông tin từ báo Giao thông, tối 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ngày đã xảy ra vụ việc hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khi đang làm nhiệm vụ khống chế đối tượng "chống người thi hành công vụ" đã hy sinh.

Hiện tại anh Nhật còn độc thân, sinh sống cùng mẹ làm nghề buôn bán, gia đình không có nhà ở, đang ở nhờ nhà bà ngoại. Anh Nhật có một người anh trai là cảnh sát khu vực, Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật vào ngành công an từ tháng 2/2024, hiện là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn vị của anh Nhật đóng quân tại thành phố Vũng Tàu.

Đoàn Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu viếng hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 7h35 ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, SN 1987; HKTT đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu, người nghiện được Công an phường 7 quản lý) để về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, đối tượng Trí không chấp hành, dùng dao rượt chém, làm rách áo đồng chí Bùi Viết Giang (cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7, TP Vũng Tàu), rồi quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác và trốn về nhà.

Nhận được tin báo, Tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP Vũng Tàu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phân công lực lượng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường 7 TP Vũng Tàu tiến hành vận động, thuyết phục, nhưng đối tượng Trí không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công CBCS Công an.

Sau đó, đối tượng Trí tiếp tục đứng trên lầu dùng nước sôi tạt vào các lực lượng đang tham gia giải quyết tình huống, làm một đồng chí Cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng.

Đối tượng Dương Hữu Trí tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước tình hình trên, Tổ công tác, trong đó có Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Trong quá trình tiếp hành áp sát, khống chế, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đối tượng Trí dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải, làm đồng chí Nhật bị thương. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa đồng chí Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu, nhưng đến khoảng 13h30, đồng chí Nhật hy sinh.

Đến khoảng 13h35 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã khống chế và bắt giữ đối tượng Trí, đưa về trụ sở làm việc. Đáng nói, sau khi bị bắt giữ và đưa về trụ sở Cơ quan Công an, đối tượng Trí vẫn thể hiện thái độ “máu lạnh”, ngang ngạnh, bất hợp tác...