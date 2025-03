Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, tối 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thông tin chính thức về việc hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP. Vũng Tàu đến nhà mời Dương Hữu Trí (tên gọi khác là Tý Heo, 38 tuổi, trú tại 110/28 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu) về trụ sở để kiểm tra ma túy.