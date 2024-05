Lúc này, bà N.T.Q. và hai chị em chị H. đã thoát ra ngoài an toàn. Cháu V. và cháu D.A được người dân, lực lượng chữa cháy tại chỗ đưa đi cấp cứu, sau đó cháu V. tử vong. Cháu D.A. sau đó được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Cháu D.A. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng hôn mê, người nhiều vết bỏng. Trong đó, đùi và cẳng chân 2 bên có vết bỏng lửa, ngực phải có vết bỏng nghi do bỏng điện. Tại đây, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản thở máy, chụp phổi, não nhưng chưa thấy tổn thương nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có thể hôn mê do ngạt khí, thiếu ô xy. Do diện tích bỏng lớn, chiếm gần 20% cơ thể, hôn mê nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia điều trị.

Cháu Đ.D.A. lúc đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 10h sáng 28/5, một quán cơm ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Đây cũng là ngôi nhà vừa ở trọ vừa kinh doanh bán cơm. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội kèm khói bao trùm ngôi nhà.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Tới 12 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Cơ quan chức năng nghi rò rỉ khí gas ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại ki-ốt gây ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy 30 triệu đồng.