UBND xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 chị em bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 28/5, một lãnh đạo của UBND xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 chị em bị đuối nước dẫn đến tử vong. Nạn nhân là em N.T.K.N (10 tuổi) và L.T.T (9 tuổi). Hai em đều là học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Long Điền Đông.

Cụ thể, vào trưa 27/5, trong lúc trời mưa to, N. và T. trốn bà nội ra ao phía sau nhà để tắm. Một lúc sau, bà nội không thấy 2 em nên tìm xung quanh thì đau đớn phát hiện cả 2 đã tử vong dưới ao. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, nhà trường cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 em.

Nơi 2 chị em tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

2 quan tài chứa thi thể 2 chị em được đặt trong chòi lá giữa đồng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Gia đình lo hậu sự cho hai em bị đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước khi vụ đuối nước thương tâm xảy ra, bà Vui bị té gãy xương sườn nằm một chỗ. Do đó, T. và N. đã lén bà nội ra vuông tôm thiên nhiên gần nhà để tắm.

Do gia đình hai em đuối nước thuộc diện đặc biệt khó khăn, UBND xã Long Điền Đông và Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã hỗ trợ một ít tiền. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được gần 100 triệu đồng để lo hậu sự.

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