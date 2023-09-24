Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc

Đời sống 24/09/2023 16:12

Theo lãnh đạo UBND phường 27, quận Bình Thạnh, căn nhà 4 tầng đang được chủ nhà nhờ 5 người thợ đến sửa chữa. Trong lúc khoan thì căn nhà bị sập do phần móng yếu. Khi căn nhà bị sập, có tất cả 7 người bị mắc kẹt sâu bên trong, nhiều người bị bê tông đè lên.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu các nạn nhân trong căn nhà 4 tầng bị sập trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh.

Đến 15h30 cùng ngày, Phòng PC07 – Công an TP.HCM xác nhận, vào thời điểm xảy ra vụ việc có 7 người bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh 1
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh bị đổ sập - Ảnh: VTC News

Khi mới tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa được 5 người bị thương nhẹ ra ngoài. Sau đó, các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận, phá vỡ các kết cấu của ngôi nhà để giải cứu 2 người bị mắc kẹt sâu bên trong. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 nạn nhân cuối cùng cũng được đưa ra khỏi đống đổ nát và đến bệnh viện.

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: VTC News

Như vậy, toàn bộ 7 người bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà 4 tầng bị sập đã được đưa ra ngoài an toàn. Những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc. 

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai các công tác nghiệp vụ - Ảnh: VTC News
Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh 4
Theo lãnh đạo UBND phường 27, quận Bình Thạnh, căn nhà 4 tầng đang được chủ nhà nhờ 5 người thợ đến sửa chữa. Trong lúc khoan thì căn nhà bị sập do phần móng yếu. Khi căn nhà bị sập, có tất cả 7 người bị mắc kẹt sâu bên trong, nhiều người bị bê tông đè lên - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Giao Thông, thông tin ban đầu, vào 12h52 phút, ngày 24/9, ngôi nhà 4 tầng tại địa chỉ 133/1 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh bất ngờ đổ sập.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng PC07) đã nhanh chóng điều động Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Bình Thạnh, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Phòng PC07 (gồm 3 xe cùng 17 cán bộ chiến sĩ), Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 - Phòng PC07 (gồm 11 xe cùng 6 CBCS) đến hiện trường tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh 5
Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: Báo Giao Thông

Các lực lượng thuộc Công an TPHCM đã nhanh chóng tiếp cận, phá vỡ cấu kiện xây dựng nhanh chóng tìm kiếm cứu người.

Vào thời điểm xảy ra sự cố có 7 người bị kẹt bên trong, Đội cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đến nơi đưa được 5 người (bị thương nhẹ) ra ngoài và đưa vào Bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM: Đã đưa được 7 nạn nhân ra ngoài, những người bị thương nặng tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc - Ảnh 6
Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm để cứu nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

2 nạn nhân mắc kẹt sâu bên trong, lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng PC07 đã nhanh chóng tiếp cận, phá vỡ cấu kiện xây dựng, tiếp cận, sơ cứu nạn nhân và đưa được 2 nạn nhân đang mắc kẹt bên trong ra ngoài và bàn giao cho nhân viên cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện điều trị.

Qua nắm thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ sập là do nhà dân trên đang trong quá trình sửa chữa nghiêng lún làm sập hoàn toàn căn nhà 1 trệt, 3 lầu.

Bằng sự khẩn trương và nỗ lực cao nhất, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng cứu nạn, đưa nạn nhân ra an toàn, không để thiệt hại về người.

Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người bị mắc kẹt bên trong

Sập nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người bị mắc kẹt bên trong

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ sập nhà 4 tầng ở đường Bình Qưới.

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