Hiện trường hoang tàn: Cháy lớn tại Trung tâm thương mại Tây Sơn lúc rạng sáng

Đời sống 20/04/2023 09:44

Sáng ngày 20/4, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND Thị Trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông tin, Trung tâm Thương mại Tây Sơn vừa xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều cửa hàng đã bị thiêu rụi

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào khoảng 2giờ sáng ngày 20/4, tại dãy ki ốt phía ngoài Trung tâm thương mại thị trấn Tây Sơn bất ngờ bốc cháy. Có 6 ki-ốt của các hộ kinh doanh bị thiệt hại.

Hiện trường hoang tàn: Cháy lớn tại Trung tâm thương mại Tây Sơn lúc rạng sáng - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Tây Sơn - Ảnh: Báo Người đưa tin

Sau đó, người dân có mặt dập đám cháy tuy nhiên, do sự việc xảy ra vào đêm tối, ngọn lửa lớn khiến người dân bất lực đứng nhìn tài sản bị thiêu rụi. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến một ki ốt bị thiêu rụi trong chốc lát. Ngọn lửa tiếp tục lan sang các dãy cửa hàng bên cạnh. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. Đến khoảng 3h sáng ngọn lửa đã được khống chế.

Hiện trường hoang tàn: Cháy lớn tại Trung tâm thương mại Tây Sơn lúc rạng sáng - Ảnh 2

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, thời điểm hiện tại chưa thông kê được thiệt hại về tài sản. Các chủ ki ốt tại trung tâm thương mại Tây Sơn cũng đang nhanh chóng dọn hàng hóa, sơ tán khỏi khu vực bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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