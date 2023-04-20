Người thân bơm nước vào bể phao bơm hơi mini ở nhà cho bé gái 2 tuổi tắm thì không may bé bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 19/44, ông Nguyễn Sỹ Luận - Chủ tịch UBND xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn bản Tằn, xã Châu Hội vừa xảy sự việc thương tâm, bé gái 2 tuổi đuối nước tử vong.

Cụ thể, bé LTAT (2 tuổi, trú bản Tằn, xã Châu Hội) ở nhà cùng ông, bà nội. Đến gần trưa, trời nắng nóng, người thân bơm nước vào bể mini ở nhà cho bé T tắm mát, giải nhiệt. Quá trình bé tắm, vui chơi trong bể mini không may bị đuối nước. Khi bà nội và mọi người phát hiện bé T đuối nước thì đã muộn.

Gia đình của bé T thuộc diện khó khăn. Bố và mẹ của bé T vừa đi ra Hải Phòng tìm việc làm ba ngày nay thì không may chuyện đau lòng đã xảy với gia đình. Cán bộ chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và chung tay giúp đỡ người thân lo hậu sự cho bé.

Hiện tại, chính quyền địa phương, người dân đang kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình bé T.

Người dân bàng hoàng, đau xót sau khi hay tin bé T bị đuối nước trong bể bơi bơm hơi mini - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 19/4, chính quyền xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh tử vong. Nạn nhân là em Nguyễn Xuân Long N. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khoảng 16h20 cùng ngày, công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực kênh N01A, thuộc địa phận thôn Hưng Đạo, Cẩm Lạc.

Thời điểm trên, ông Võ Kim Huệ (SN 1961, trú thôn Hưng Đạo) phát hiện 3 học sinh bị nước cuốn, liền nhảy xuống sông cứu được 2 em Trần Văn Lâm H. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn) và Nguyễn Đình T. (SN 2001, trú xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên). Riêng em Nguyễn Xuân Long N. bị cuốn trôi xa nên ông Huệ không thể cứu được.

Đến 18h10 cùng ngày, lực lượng công an xã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em N. Hiện thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

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