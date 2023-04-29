Hiện trường 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xe tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đời sống 29/04/2023 11:40

Sáng 29/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, vụ 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin từ ZingNews, khoảng 3h ngày 29/4, một vụ va chạm xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 185+200.

Lúc này, xe khách biển số 29B do tài xế N.T.L. (sinh năm 1987, ở Phú Thọ) cầm lái đi hướng Lào Cai - Hà Nội. Tới địa điểm trên, chiếc xe mất lái, quay ngang xe giữa cao tốc.

Sau đó, ôtô khách biển số 29B-62391 do ông L.V.K. (sinh năm 1973, ở Phong Châu, Phú Thọ) cầm lái ở hướng ngược đã đâm trực diện vào xe khách đang chắn ngang đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế L.V.K. tử vong tại bệnh viện, tài xế N.TL. bị thương được đưa đi cấp cứu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 2 phương tiện biến dạng. Giao thông qua khu vực ùn cục bộ.

Hiện trường 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xe tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 1
Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn ùn tắc cục bộ lúc rạng sáng 29/4 - Ảnh: ZingNews

Chưa hết, theo nguồn tin từ VietNamNet, vào khoảng 7h10 cùng ngày, xe khách BKS UN06XX lưu thông theo hướng Lào Cai – Hà Nội, khi đến Km131+200 bất ngờ mất lái, đâm vào tôn hộ lan và lật ra mái ta luy, trên xe không có hành khách, lái xe không bị thương.

Hiện trường 2 xe khách va chạm trực diện khiến tài xe tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 2
Chiếc xe khách lật ngang dưới tal uy âm đường cao tốc - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.

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