Hé lộ danh tính nạn nhân tử vong trong chiếc ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng: 'Trước khi xảy ra vụ việc tài xế bị ốm'

Đời sống 12/05/2023 09:38

Khi kéo được khoảng 10 m từ vị trí ban đầu về phía bờ sông thì dây tời bị đứt, lực lượng phải tìm lại vị trí xe.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sáng 12/5, Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã kéo được chiếc xe ô tô Lexus bị lao xuống sông Kỳ Cùng lên bờ.

Kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện có 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông L.H.S (sinh năm 1968, là giám đốc một doanh nghiệp có địa chỉ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Được biết, khoảng 14 giờ ngày 11/5, ông L.H.S điều khiển chiếc xe ô tô con BKS12A – 108xx chạy hướng xã Quốc Việt, huyện Tràng Định ra TP Lạng Sơn. Khi đến đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt chiếc xe đã lao xuống sông Kỳ Cùng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm. Đến 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, tổ cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ.

Hé lộ danh tính nạn nhân tử vong trong chiếc ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng: 'Trước khi xảy ra vụ việc tài xế bị ốm' - Ảnh 1
Đến 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, tổ cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ. Tuy nhiên, khi kéo được khoảng 10 m từ vị trí ban đầu về phía bờ sông thì dây tời bị đứt, lực lượng phải tìm lại vị trí xe. Khoảng 19 giờ 20, lực lượng chức năng đã xác định lại được vị trí chiếc xe và kéo xe lên.

Một lãnh đạo UBND xã Quốc Việt cho biết, việc trục vớt được hoàn tất vào khoảng 22 giờ 15 cùng ngày. Khi trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của nạn nhân bên trong. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một giám đốc doanh nghiệp (trú TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

"Trong ô tô chỉ có một mình nam tài xế. Đây là ô tô Lexus, loại 7 chỗ, gia đình nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc tài xế bị ốm khoảng 2 hôm nay" - lãnh đạo UBND xã Quốc Việt nói và cho hay, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc trên.

Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con bị điện giật tử vong ở Lào Cai

Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con bị điện giật tử vong ở Lào Cai

Chiều nay (11/5), ông Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 mẹ con ruột tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong trong xe xe lao xuống hồ tử vong trong xe Lexus

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới