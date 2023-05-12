Khi kéo được khoảng 10 m từ vị trí ban đầu về phía bờ sông thì dây tời bị đứt, lực lượng phải tìm lại vị trí xe.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sáng 12/5, Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã kéo được chiếc xe ô tô Lexus bị lao xuống sông Kỳ Cùng lên bờ.

Kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện có 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông L.H.S (sinh năm 1968, là giám đốc một doanh nghiệp có địa chỉ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Được biết, khoảng 14 giờ ngày 11/5, ông L.H.S điều khiển chiếc xe ô tô con BKS12A – 108xx chạy hướng xã Quốc Việt, huyện Tràng Định ra TP Lạng Sơn. Khi đến đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt chiếc xe đã lao xuống sông Kỳ Cùng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm. Đến 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, tổ cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ.

Đến 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, tổ cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe và triển khai phương án đưa lên bờ. Tuy nhiên, khi kéo được khoảng 10 m từ vị trí ban đầu về phía bờ sông thì dây tời bị đứt, lực lượng phải tìm lại vị trí xe. Khoảng 19 giờ 20, lực lượng chức năng đã xác định lại được vị trí chiếc xe và kéo xe lên.

Một lãnh đạo UBND xã Quốc Việt cho biết, việc trục vớt được hoàn tất vào khoảng 22 giờ 15 cùng ngày. Khi trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của nạn nhân bên trong. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một giám đốc doanh nghiệp (trú TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

"Trong ô tô chỉ có một mình nam tài xế. Đây là ô tô Lexus, loại 7 chỗ, gia đình nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc tài xế bị ốm khoảng 2 hôm nay" - lãnh đạo UBND xã Quốc Việt nói và cho hay, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc trên.

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