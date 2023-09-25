Hai con trai của người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người không may bị tử nạn được đỡ đầu đến 18 tuổi

Đời sống 25/09/2023 10:05

Tối 24/9, Công an TP Phan Thiết đã nhận đỡ đầu hai con trai đang theo học lớp 5 và 7 của anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi, ở xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) - người đã dũng cảm lao vào đám cháy ở tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông đêm 31/8 để cứu người nhưng không may tử nạn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 24/9, Công an TP Phan Thiết tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" cho 500 học sinh nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn.

Tại chương trình, Công an TP Phan Thiết đã nhận đỡ đầu hai con trai đang theo học lớp 5 và 7 của anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi, ở xã Phong Nẫm).

Anh Đốn là người đã dũng cảm lao vào căn nhà đang cháy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt vào đêm 31/8 và bị điện giật tử vong.

Hai con trai của người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người không may bị tử nạn được đỡ đầu đến 18 tuổi - Ảnh 1
Thượng tá Vũ Thị Thu Hà, phó trưởng Công an TP Phan Thiết, trao quà hỗ trợ cho hai con trai anh Nguyễn Hữu Đốn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước hành động dũng cảm trên, Công an TP Phan Thiết đã quyết định nhận đỡ đầu hai con trai của anh nhằm mong muốn san sẻ một phần khó khăn với gia đình.

Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ hai con trai anh Đốn số tiền 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Tại chương trình, nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ cho hai cháu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, dịp này, Công an TP Phan Thiết cũng tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" cho 500 học sinh nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn thành phố. 

Với đêm "Trung thu nhân ái", khoảng 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật ở địa bàn được đơn vị tổ chức cho xem ca nhạc, múa lân sư rồng, tham gia rước đèn… 

Hai con trai của người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người không may bị tử nạn được đỡ đầu đến 18 tuổi - Ảnh 2
Dịp này công an TP Phan Thiết đã trao quà cho 500 trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Bình) - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/8, đám cháy phát ra tại tiệm sửa xe máy rộng hơn 40m2 trên đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn nối dài), thuộc xã Phong Nẫm (TP Phan Thiết). Vụ hỏa hoạn làm chết 4 người, trong đó có anh Nguyễn Hữu Đốn. 

Ngày 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký tờ trình đề nghị Thủ tướng truy tặng "Huân chương Dũng cảm" cho anh Nguyễn Hữu Đốn.

Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm cháu bé lao ra từ đám lửa, sơ cứu trên xe cứu thương

Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm cháu bé lao ra từ đám lửa, sơ cứu trên xe cứu thương

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC Bình Thuận cố gắng tìm mọi cách cứu sống bé trai là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Phan Thiết.

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