Tại chương trình, Công an TP Phan Thiết đã nhận đỡ đầu hai con trai đang theo học lớp 5 và 7 của anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi, ở xã Phong Nẫm).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 24/9, Công an TP Phan Thiết tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" cho 500 học sinh nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn.

Trước hành động dũng cảm trên, Công an TP Phan Thiết đã quyết định nhận đỡ đầu hai con trai của anh nhằm mong muốn san sẻ một phần khó khăn với gia đình.

Anh Đốn là người đã dũng cảm lao vào căn nhà đang cháy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt vào đêm 31/8 và bị điện giật tử vong.

Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ hai con trai anh Đốn số tiền 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Tại chương trình, nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ cho hai cháu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, dịp này, Công an TP Phan Thiết cũng tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" cho 500 học sinh nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn thành phố.

Với đêm "Trung thu nhân ái", khoảng 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật ở địa bàn được đơn vị tổ chức cho xem ca nhạc, múa lân sư rồng, tham gia rước đèn…

Dịp này công an TP Phan Thiết đã trao quà cho 500 trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Bình) - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/8, đám cháy phát ra tại tiệm sửa xe máy rộng hơn 40m2 trên đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn nối dài), thuộc xã Phong Nẫm (TP Phan Thiết). Vụ hỏa hoạn làm chết 4 người, trong đó có anh Nguyễn Hữu Đốn.

Ngày 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký tờ trình đề nghị Thủ tướng truy tặng "Huân chương Dũng cảm" cho anh Nguyễn Hữu Đốn.