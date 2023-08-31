Cháy nhà ở TP.Phan Thiết: Mẹ và 1 người hàng xóm tử vong, 2 con của nạn nhân đang nguy kịch

Đời sống 31/08/2023 22:46

Chiều tối 31/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến 2 người tử vong và 3 người được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lúc 20 giờ ngày 31/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.Phan Thiết. Ngoài ra, 2 người con của chị T. đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Bình Thuận, vụ cháy xảy ra tại nhà anh Tạ Văn Hưng (35 tuổi) ở địa chỉ 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà được xác định là chị Phạm Bảo T. (32 tuổi, vợ anh Hưng). Nạn nhân thứ 2 là ông Nguyễn Hữu Đón (hàng xóm nhà anh Hưng).

Cháy nhà ở TP.Phan Thiết: Mẹ và 1 người hàng xóm tử vong, 2 con của nạn nhân đang nguy kịch - Ảnh 1
Vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 18 giờ 32 ngày 31/8 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 18 giờ 32 ngày 31/8, lúc này có gió lớn, mưa lất phất, lửa bốc lên rất nhanh. Khi phát hiện cháy, anh Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát được ra ngoài đường và thoát nạn. Bên trong nhà, chị T. (vợ anh Hưng) và 2 người con chạy vào trong nhà vệ sinh vì căn nhà chỉ có một cửa chính.  

Khi phát hiện nhà anh Hưng bị cháy và 3 mẹ con chị T. bị mắc kẹt trong nhà, ông Nguyễn Hữu Đón (hàng xóm nhà anh Hưng) lao vào cứu người nhưng bị điện giật khiến ông Đón tử vong tại chỗ.

Cháy nhà ở TP.Phan Thiết: Mẹ và 1 người hàng xóm tử vong, 2 con của nạn nhân đang nguy kịch - Ảnh 2
Căn nhà ông Hưng bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận vào bên trong nhà vệ sinh, đưa được 3 mẹ con chị T. ra ngoài đưa đi cấp cứu, nhưng chị T. tử vong lúc 19 giờ 10 cùng ngày.

Các con của chủ nhà là cháu Tạ Quốc A. (5 tuổi) và Tạ Quốc T. (3 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, 20h tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy. Tuy nhiên, các lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận vẫn túc trực tại hiện trường.

Cháy nhà ở TP.Phan Thiết: Mẹ và 1 người hàng xóm tử vong, 2 con của nạn nhân đang nguy kịch - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa đường Hải Thượng Lãn Ông, điều tiết xe cộ qua lại.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và ông Phạm Văn Nam - bí thư Thành ủy Phan Thiết - đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Là một trong những người đập tường lao vào cứu ba mẹ con đang kẹt trong nhà, anh Nguyễn Thiện Nhớ cũng bị điện giật. 

Cháy nhà ở TP.Phan Thiết: Mẹ và 1 người hàng xóm tử vong, 2 con của nạn nhân đang nguy kịch - Ảnh 4
Lực lượng chữa cháy đang làm việc tại hiện trường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Anh Nhớ kể lại khi thấy căn nhà bị cháy, người chồng hốt hoảng kêu mọi người ứng cứu. Do nhà chỉ có một cửa chính ở phía trước, không lối nào khác nên anh hỏi người chồng còn lối nào tiếp cận nữa không. Người chồng cho biết có một giếng trời phía sau nhà. 

Lúc này mọi người chạy ra xung quanh đập tường nhưng bất thành. Trong quá trình đập tường, anh Nhớ bị điện giật nên bỏ chạy ra ngoài.

 

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Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

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