Do mâu thuẫn bất đồng, chị L. ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bị chồng dùng dao đâm trong tình trạng nguy kịch.
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Dẫn theo thông tin từ Người đưa tin, mới đây thông tin từ lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị đâm trọng thương trên địa bàn.
Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 14h ngày 22/7, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, giữa 2 vợ chồng anh Nguyễn Quang H. (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) và vợ là chị Nguyễn Thị L. đã xảy ra cãi vã.
Trong quá trình xô xát, chị L. bị dao đâm nguy kịch. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị L. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo một số người dân địa phương, thời điểm được đưa cấp cứu, con dao nhọn, dạng dao bầu vẫn đang cắm sâu trong cơ thể nạn nhân.
Theo thông tin từ báo VietNamNet, nhận được tin báo, Công an xã Khánh Vĩnh Yên đã phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Một người hàng xóm thông tin, khi cả xóm đang nghỉ trưa thì nghe bà L. kêu cứu. Chạy sang thì thấy bà L. đang vòng tay ôm con dao trên lưng. Không kịp gọi taxi, một người dân đã chở ra trạm y tế rồi tiếp tục đưa xuống Trung tâm y tế huyện Can Lộc bằng xe máy.
Cũng theo người hàng xóm, ông H. làm nghề thợ xây và thường hay rượu chè. Mỗi lần uống rượu về thường quấy phá, chửi bới vợ con, còn bà L. làm nông, là người hiền lành. Gia đình có 3 người con, con gái đầu đã học xong 12, con trai thứ 2 năm nay lên lớp 6, con gái út lên 3 tuổi.