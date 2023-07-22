Rủ nhau đi tắm sông trước nhà, nam sinh ở Nam Định tử vong thương tâm 

Đời sống 22/07/2023 20:51

Trong khi tắm sông Múc ở trước cửa nhà, nam sinh 16 tuổi không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 22/7, ông Phạm Văn Đà, Chủ tịch UBND xã Hải Quang, huyên Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.  

Nạn nhân được xác định là em L.V.C. (16 tuổi, trú xã Hải Long, huyện Hải Hậu). Được biết, L.V.C. hiện đang tạm trú nhà bà ngoại ở xã Hải Quang, huyện Hải Hậu để học tập. 

Rủ nhau đi tắm sông trước nhà, nam sinh ở Nam Định tử vong thương tâm  - Ảnh 1
Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nam sinh vẫn không qua khỏi - Ảnh: báo Thanh Niên

Dẫn thông tin từ báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Đà cho biết vào khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, L.V.C cùng một bạn nam khác ra sông Múc ở trước nhà (thuộc xóm 14 xã Hải Quang) tắm. Khi đi tắm, bạn của C. có mang theo phao.

"Sông Múc rất sâu nhưng cháu C. không dùng phao khi tắm. Khi cả hai đang tắm thì bất ngờ cháu C. bị đuối nước. Cháu còn lại hô hoán người dân đến cứu và đưa C. cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Hải Hậu nhưng nạn nhân không qua khỏi", ông Đà cho biết.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về để lo hậu sự.

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Từ khóa:   Tin mới tin nóng đuối nước

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