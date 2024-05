Trước H'Hen Niê, đây là Hoa hậu có nhan sắc cuốn hút, đời tư ‘sạch’, từng nhận giải giải sắc đẹp hiếm có của châu Á

Nhiều người còn biết đến May với danh xưng là nàng hậu ăn chay trường nổi tiếng. Năm 2014, PETA bình chọn cô là Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Cô chia sẻ: “May vẫn xem đó là một giải thưởng rất đáng tự hào. May là người theo Phật giáo và may mắn sống trong gia đình có truyền thống ăn chay. Bản thân mình cũng đã truyền cảm hứng cho khá nhiều người về câu chuyện ăn chay. May hy vọng, người không theo đạo Phật cũng nên cân nhắc và lựa chọn việc ăn chay trong thực đơn hàng ngày để có sức khỏe tốt hơn, phòng tránh được một số bệnh tật trong cuộc sống”.

Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng người đẹp 8x đã nhanh chóng thể hiện sự tiến bộ trong ngành công nghiệp thời trang. Người đẹp ngày càng tỏa sáng trong làng mẫu nhờ vào thái độ cầu thị và làm việc nghiêm túc của mình. Tất nhiên, tính tình hiền lành và rất mực lễ phép của Trương Thị May cũng là yếu tố giúp cô ghi điểm với đồng nghiệp, bạn bè cũng như những người đã giúp đỡ và làm việc trong cùng ê kíp.

Trương Thi May được xem là một trong những đại diện tốt nhất của Việt Nam từ trước đến nay tại Hoa hậu hoàn vũ, với gương mặt đẹp phù hợp nhãn quan của quốc tế, làn da nâu mạnh mẽ và nụ cười tỏa nắng, cô nhận được rất nhiều kỳ vọng của khán giả quê nhà.

Đáng tiếc rằng, cô lại không thể đạt top cao chung cuộc. Dù không đạt thành tích cao tại đấu trường nhan sắc khốc liệt này, Trương Thị May đã để lại ấn tượng rất tốt với bạn bè quốc tế về hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, thân thiện và đầy lòng tự hào dân tộc. Sự yêu mến của hầu hết các thí sinh và những người trong ban tổ chức dành cho Trương Thị May đó mới chính là giải thưởng lớn nhất mà cô có được khi trở về từ cuộc thi.

Nàng hậu sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng lần lượt là 85-60-90 cùng chiều cao 1m73. Không chỉ xinh đẹp mà cô được đánh giá là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô từng tham gia phim truyền hình "Châu sa" (đạo diễn Nguyễn Thành Vinh), "Giấc mơ thứ bảy" (đạo diễn Michael Võ). Năm 2009, mỹ nhân 35 tuổi đoạt giải Cánh Diều Vàng, danh hiệu Diễn viên xuất sắc trong "Đường đua" - hạng mục phim truyện video. Nhiều năm qua, cô chủ yếu làm mẫu ảnh, catwalk trong các show thời trang.

Không chỉ sống giản dị trong tâm thức, cô còn thực hành lối sống “healthy”. Công chúng “đồn” rằng, tuy hoạt động trong showbiz, nhưng Trương Thị May luôn bắt đầu một ngày mới vào bốn giờ sáng. Cô tập thể dục để giữ dáng, thiền định để làm đẹp tâm trí và có một nhan sắc, sức khỏe ngày càng bền bỉ theo năm tháng.

Hình ảnh gắn liền luôn là mái tóc đen dài chân phương. Không chạy theo xu hướng, Trương Thị May vẫn giữ được bản sắc.

Người đẹp từng chia sẻ quan niệm của mình rằng: “Mỗi thời điểm, tiêu chuẩn về sắc đẹp cũng khác nhau nên khó có một khuôn mẫu nào mà phù hợp lâu dài. Xã hội phát triển thì tư duy, sự tiến bộ làm đời sống càng văn minh, hiện đại hơn. Văn hóa từ đó cũng giao thoa nhiều hơn nên quy chuẩn về vẻ đẹp cũng ảnh hưởng. Cá nhân May nghĩ một người đẹp vừa giữ được nét truyền thống, vừa có tư duy hiện đại và lối sống tích cực, hướng thiện và tạo ra những giá trị cho cộng đồng sẽ là điều mà các mỹ nhân muốn hướng tới”.

Mỹ nhân 8x từng tham dự lễ công chiếu phim "Oh Mercy" (Tựa gốc: Rooubaix, une Lumiere) thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2019. Cô là khách mời của nhà sản xuất phim Ấn Độ Raja Ramani. Cả hai từng hợp tác một số dự án phim nên có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Mỹ nhân đình đám mặc áo dài đen cách điệu đính thêm phần áo choàng thêu rồng bay.

Cô được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì khéo léo trong cách lựa chọn trang phục kín đáo nhưng vẫn tạo được sự chú ý. Cánh săn ảnh của các hãng tin lớn như Reuters, AFP chụp cô và chú thích là một vị khách đến dự ra mắt phim.