Khoảng 8h cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Nạn nhân là anh C.H.K. (SN 2000).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi Giết người.

Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tiền Phong

Chỉ 5 giờ sau khi nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt được hung thủ. Tại trụ sở công an, Quang khai do mâu thuẫn cá nhân nên đã giết nạn nhân.