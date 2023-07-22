Nghi ngờ con nợ nói xấu mình, kẻ thủ ác mang dao đâm tử vong để xả giận

Đời sống 22/07/2023 19:01

Thấy con nợ vẫn đang nợ tiền còn nói xấu mình với bạn bè, Quang tìm đến nhà ở quận Phú Nhuận dùng dao đâm chết nạn nhân rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi Giết người. 

Nghi ngờ con nợ nói xấu mình, kẻ thủ ác mang dao đâm tử vong để xả giận - Ảnh 1
Hung thủ Lâm Minh Quang sa lưới sau 5 giờ gây án - Ảnh: báo Dân í

Khoảng 8h cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Nạn nhân là anh C.H.K. (SN 2000).

Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Nghi ngờ con nợ nói xấu mình, kẻ thủ ác mang dao đâm tử vong để xả giận - Ảnh 2
Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tiền Phong

Chỉ 5 giờ sau khi nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt được hung thủ. Tại trụ sở công an, Quang khai do mâu thuẫn cá nhân nên đã giết nạn nhân.

Dẫn thông tin từ báo Tiền Phong, năm 2022, Quang cho anh K vay tiền nhưng K chưa trả hết nợ. Ngoài ra, Quang cho rằng anh K thường xuyên đi nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thù tức.

Nghi ngờ con nợ nói xấu mình, kẻ thủ ác mang dao đâm tử vong để xả giận - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ án thảm khốc - Ảnh: báo Tiền Phong

Đến sáng 21/7, Quang đi xe máy từ nhà đến nơi ở của anh K trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận) để gặp K nói chuyện. Tới nơi, Quang điện thoại nhưng anh K không nghe máy nên lên phòng tìm hỏi.

Lúc này, anh K đang cúi người lấy đồ thì Quang bất ngờ dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Quang tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghi ngờ con nợ nói xấu mình, kẻ thủ ác mang dao đâm tử vong để xả giận - Ảnh 4
Tang vật trong vụ án - Ảnh: báo Dân Trí

Vào cuộc điều tra, chiều cùng ngày, các trinh sát Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Quang, đưa về trụ sở đấu tranh. Bước đầu, Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

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