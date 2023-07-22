Chủ nhà điêu đứng vì giúp việc mạo danh vợ đi vay tín dụng đen rồi ôm tiền bỏ trốn

Nữ giúp việc tự xưng là vợ chủ nhà đi vay tín dụng đen. Sau khi vay được tiền, nữ giúp việc bỏ trốn, cắt liên lạc.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Ngày 22/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Đinh Văn Nhật (SN 1996; HKTT: Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng tháng 6/2022, Đinh Văn Nhật được giao đi thẩm định nhân thân lai lịch của T (SN 1977; trú tại: quận Cầu Giấy, Hà Nội) có vay 10 triệu đồng từ tháng 8/2022. Thời điểm này, chị T đang làm giúp việc cho ông C (SN 1966; trú tại: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Dẫn thông tin từ báo Công an nhân dân, Đinh Văn Nhật được Phạm Quang Tiệp, SN 1996, trú tại tỉnh Nam Định thuê làm nhiệm vụ nhắc nợ những người mà Tiệp cho vay tiền. Nếu ai chậm trả nợ, Nhật có trách nhiệm tìm cách đòi nợ. Ngoài ra, đối với những người có nhu cầu vay, Đinh Văn Nhật cũng chịu trách nhiệm thẩm định gia cảnh, nơi ở của khách hàng. Khoảng tháng 8/2022, chị T. vay lãi của Tiệp số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, chị này đã nói với Nhật mình là vợ của ông C. để được vay tiền và Tiệp đã “giải ngân” ngay sau khi chị T. ký vào bản hợp đồng mua bán điện thoại như đã giao kèo. Tháng 9/2022, do mâu thuẫn với Tiệp nên Nhật tách ra làm riêng. Đối tượng Nhật rủ thêm một người bạn góp tiền chung với mình rồi tiếp cận với số khách hàng mà Tiệp đã giao quản lý trước đó.

Khoảng tháng 10/2022, Nhật gặp lại chị T. và hai bên thỏa thuận cho chị T. vay số tiền 15 triệu đồng, cắt lãi đầu 3 triệu đồng, đồng thời giao ước chị T. phải trả số tiền vay này trong vòng 50 ngày, mỗi ngày đóng 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, chị T mới trả được 7 triệu đồng thì không chuyển tiền cho Nhật nữa và cắt toàn bộ liên lạc với Nhật. Đối tượng Đinh Văn Nhật (SN 1996; HKTT: Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định) - Ảnh: báo Công an nhân dân Nhật đến nơi con nợ làm giúp việc thì thấy số điện thoại của chủ nhà là ông L.T.C. dán bên ngoài. Tin rằng chị T. là vợ ông C. nên Nhật đã gọi điện, nhắn tin cho ông C. đòi tiền. Dù ông C. khẳng định người vay tiền chỉ là giúp việc cho gia đình nhưng Đinh Văn Nhật vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa. Đến khoảng tháng 4/2023, biết được việc nhà ông C. bị ném chất bẩn, Nhật liền gọi điện và nhận mình chính là người chỉ đạo đàn em làm việc trên, rồi tiếp tục đe dọa sẽ tấn công bằng chất bẩn nếu ông C. không trả tiền cho chị T. Lo sợ, ông C. đã đồng ý trả thay người giúp việc số tiền 7 triệu đồng. Ngày 5/5/2023, ông C. đã chuyển khoản trước cho Nhật 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thu xếp trả sau. Một vài ngày sau, thấy ông C. vẫn chưa trả nốt tiền, Nhật lại gọi điện đe dọa. Bức xúc, ông C đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo. Nhận đơn tố giác, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ Đinh Văn Nhật để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

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