Hà Nội: Phẫn nộ kẻ 'chăn dắt', sống bám người khuyết tật bán hàng rong

Đời sống 03/07/2023 17:14

Ngày 3/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, thông tin đối tượng Trần Đình Minh (36 tuổi, Hà Nội) về hành vi chăn dắt người khuyết tật đi bán tăm tre, xin tiền người dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an huyện Gia Lâm làm rõ đối tượng Trần Đình Minh (36 tuổi, trú tại khu đô thị Vinhomes Gia Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) chăn dắt người khuyết tật đi bán tăm tre, xin tiền người dân.

Hà Nội: Phẫn nộ kẻ 'chăn dắt', sống bám người khuyết tật bán hàng rong - Ảnh 1
Đối tượng Trần Đình Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, ngày 17/6, lực lượng Công an trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS: 29K1-735.00 chở theo hai người khuyết tật.

Tổ công tác thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra, xác minh, qua đó xác định đối tượng cầm lái là Trần Đình Minh. Hai người khuyết tật là T.Q.K. (SN 2004, quê quán Thanh Sơn, Phó Thọ) và P.S.L. (SN 1991, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình).

Tại cơ quan công an, L. khai nhận bị dị tật từ bé, không thể đi lại nên đi bán tăm bông, tăm tre ở các khu chợ để xin tiền. Năm 2019, L. được giới thiệu để quen Minh. Sau đó, Minh "bao nuôi" L. và những người khuyết tật khác. Hàng ngày, Minh chuẩn bị tăm bông, tăm tre, loa phát nhạc, xô nhựa đựng tiền... cho L. "hành nghề". Thời điểm này, đối tượng Minh đã bắt đầu “hành nghề” bao nuôi ăn ở cho người khuyết tật.

Sau đó, Minh thuê nhà cho L. ở tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm để ở. Minh là người chuẩn bị tăm bông, tăm tre để mang đi bán; 1 loa phát nhạc để gây sự chú ý; 1 xô nhựa để đựng tiền; 1 giỏ bằng nhựa để đựng hàng. Hàng ngày, Minh và L. cùng đi với nhau đến các khu chợ dân sinh để bán hàng và xin tiền. Toàn bộ số tiền kiếm được, Minh sẽ giữ hết và trả “lương” cho L. mỗi tháng 8.000.000 đồng và chi tiền thuê nhà trọ và mua đồ ăn. Số tiền còn lại Minh đút túi.

Hà Nội: Phẫn nộ kẻ 'chăn dắt', sống bám người khuyết tật bán hàng rong - Ảnh 2
Đối tượng trả lương 7 triệu đồng/tháng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ báo An ninh thủ đô, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Minh đưa thêm T.Q.K. cũng bị khuyết tật như L. về nhà trọ. Trước khi bắt đầu “công việc”, Minh thỏa thuận mỗi tháng trả “lương” cho K. là 7.000.000 đồng. Hàng ngày, nhóm này sẽ làm 2 ca, từ 7h-10h và từ 16h30-19h.

Hiện cơ quan Công an đã bàn giao P.S.L. và T.Q.K. đến Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội - Sở Lao động thương binh xã hội Hà Nội quản lý, nuôi dưỡng.

Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với Trần Đình Minh.

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