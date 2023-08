Ngày 29/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin nghi phạm Đinh Thị Hoa Hồng (30 tuổi, quê Hà Nội) dựng chuyện có thể nói với người đã mất, nhìn thấy được tương lai và cúng giải hạn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Đinh Thị Hoa Hồng (30 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố, bắt giam Đinh Thị Hoa Hồng - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Thông tin điều tra, giữa tháng 6/2022, Hồng quen biết với bà Q. (ngụ Đà Nẵng). Hồng giới thiệu với bà Q. là bản thân mình có căn mạng, có khả năng nhìn thấy trước tương lai của mỗi người và nói chuyện được với "người âm". Sau đó, Hồng nhiều lần đến nhà bà Q và thể hiện khả năng hầu đồng để người này tin tưởng. Từ đó Hồng "nổ" là có thể giúp bà Q. chữa bệnh, hầu đồng, cúng giải hạn.

Chưa dừng lại, Hồng còn nói là bà Q. bị bùa ngải nên hay đau ốm. Thời gian sau đó, Hồng nhiều lần đến nhà bà Q. chơi và diễn khả năng hầu đồng (bị người chết nhập) để cho bà Q. tin là thật.

Ngoài ra, Hồng còn dựng chuyện mẹ của bà Q. (đã chết) hiện nay cần chu cấp đồ lễ, tiền của. Hồng giới thiệu là quen vợ chồng người tên Thảo, Hùng (không rõ nhân thân, lai lịch) có thể giúp bà Q. cúng giải hạn.

Theo nguồn tin từ VTV News, từ tháng 6-8/2022 bà Q. đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để nhờ Hồng cúng giải hạn với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Tất cả các lần chuyển tiền và cúng giải hạn thì bà Q. không được gặp hoặc nói chuyện với vợ chồng Thảo, Hùng mà chỉ nhận được ảnh chụp màn hình do Hồng gửi.

Ngay khi nhận tiền từ bà Q., Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà sử dụng tiêu xài cá nhân, đi du lịch, ăn uống, mua sắm, chơi game.

Trong quá trình làm việc với công an, Hồng đã đưa ra nhiều gian dối cản trở quá trình điều tra. Tuy nhiên, với chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng có đủ cơ sở khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng để tiếp tục xử lý.

