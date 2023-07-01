Chân dung nữ quái dùng chiêu trò lừa hàng loạt người dân chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, thông tin nghi phạm Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của hàng chục người dân.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi, X.Hải Ninh, H.Quảng Ninh, T.Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh niên

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người lao động, lực lượng chức năng cho biết kết quả điều tra, năm 2019, trong quá trình kinh doanh Nguyễn Thị Thúy có một khoản nợ lớn. Để có tiền trả nợ, người phụ nữ này tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng nhằm huy động vốn.

Lúc này, Thúy hứa với nhiều người dân việc sẽ được hưởng lợi nhuận cao. Sau đó, nhiều người đã tin tưởng và cho người phụ nữ này vay tiền.

Đối tượng đã lừa đảo hơn 25 người trên địa bàn X.Hải Ninh, H.Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 23 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Thị Thúy đã lừa đảo hơn 25 người trên địa bàn X.Hải Ninh, H.Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 23 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt này, Thúy dùng thanh toán nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến ngày 29/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chân dung nữ quái dựng chuyện, cúng giải hạn chữa bệnh lừa 1,5 tỷ đồng Ngày 29/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin nghi phạm Đinh Thị Hoa Hồng (30 tuổi, quê Hà Nội) dựng chuyện có thể nói với người đã mất, nhìn thấy được tương lai và cúng giải hạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nu-quai-dung-chieu-tro-lua-hang-loat-nguoi-dan-chiem-oat-hon-23-ty-ong-597666.html