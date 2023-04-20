Hà Nội: Ngôi nhà trên phố cổ bốc cháy ngùn ngụt, cứu cụ bà 80 tuổi

Đời sống 20/04/2023 09:59

Được biết trước khi ngọn lửa bùng cháy to, lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa được bà cụ khoảng tầm 80 tuổi xuống an toàn.

Theo thông tin từ VTC News, lúc 8h41 cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 19 Hàng Mã, phường Hàng Mã. Công an quận xuất 3 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức cứu chữa.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngôi nhà bị cháy cao 2 tầng, tầng 1 bán văn phòng phẩm, tầng 2 là nhà ở gia đình. Khu vực cháy tại tầng 2, có diện tích khoảng 9m2. 

Hà Nội: Ngôi nhà trên phố cổ bốc cháy ngùn ngụt, cứu cụ bà 80 tuổi - Ảnh 1
Ảnh VTC

Liên quan tới vụ việc, theo thông tin từ Vietnamnet, Lãnh đạo UBND phường Hàng Mã cho biết, nguyên nhân đám cháy là do chập điện điều hoà khu vực ngoài ban công tầng hai của ngôi nhà. Được biết trước khi ngọn lửa bùng cháy to, lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa được bà cụ khoảng tầm 80 tuổi xuống an toàn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu vụ hoả hoạn nghi do chập điện. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hà Nội: Ngôi nhà trên phố cổ bốc cháy ngùn ngụt, cứu cụ bà 80 tuổi - Ảnh 2
Ảnh Vietnamnet
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