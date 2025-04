Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết ngay sau khi trên các phương tiện thông tin truyền thông đăng tải thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả và cảnh báo có nhiều sản phẩm cho người bệnh, bệnh viện đã rà soát các sản phẩm sữa cho người bệnh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 17/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thông tin về việc sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus cho người bệnh tại bệnh viện này.

Theo đó, bệnh viện đã phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty trên sản xuất.

"Dù chưa có thông tin của cơ quan chức năng về sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus là sữa giả hay không nhưng để đảm bảo quyền lợi người bệnh, trong ngày 12-4, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dừng tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus và thu hồi sản phẩm này để trả lại đơn vị cung ứng. Đồng thời, liên hệ với người bệnh đã được tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus để khuyến cáo dừng sử dụng. Đồng thời đồng hành cùng người bệnh yêu cầu đơn vị cung ứng hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm để bảo vệ quyền lợi người bệnh"- đại diện bệnh viện chia sẻ trên báo Người Lao Động.